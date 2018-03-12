苗栗縣長民進黨禮讓徐定禎 吳宜臻同意全力支持

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針對民進黨擬循2014年台北市禮讓柯文哲模式，禮讓無黨籍的徐定禎選苗栗縣長。選對會召集人林錫耀今天表示，苗栗縣是民進黨從未執政過的艱困選區，此次考量勝選策略，之前表態投入的吳宜臻同意全力支持徐定禎參選。

民進黨中央黨部選舉對策委員會召集人林錫耀、洪耀福與委員方昇茂，今天約見行政院中部辦公室副執行長吳宜臻、苗栗縣頭份市長徐定禎，協調苗栗縣長相關事宜。

民進黨指出，會中，吳宜臻與徐定禎皆展現「成功不必在我」的氣度，表示不論最後提名誰，彼此都會互相支持，全力為對方助選。

選對會召集人林錫耀表示，苗栗縣是民進黨從未執政過的艱困選區，因此二位皆有翻轉苗栗需有新對策之共識。吳宜臻在民進黨最困難的時期，毫不畏戰，屢次替黨出征參選苗栗縣區域立委與苗栗縣長，林錫耀給予高度肯定。

他說，此次考量勝選策略，吳宜臻認同民進黨在苗栗縣不予提名，全力支持無黨籍的徐定禎市長參選。

林錫耀表示，徐定禎雖無黨籍，但與民進黨有長期合作、互信的基礎。從2000年陳水扁參選總統開始，不論是楊長鎮與杜文卿參選苗栗縣立委、吳宜臻參選立委與縣長、蔡英文參選總統，歷次選舉皆以行動公開力挺。

他說，即使2008年民進黨跌到谷底之際，徐定禎也不計利害全力支持民進黨，期間更協助籌設苗栗縣小英之友會，其妻子楊士儀目前亦擔任苗栗縣小英之友會會長，是民進黨重要的夥伴。林錫耀表示，會中協調結果將送交選對會討論，如獲共識再送中執會通過。

(工商)

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