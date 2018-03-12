政府組改卡卡 環資部怎改立委意見多

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行政立法協調會報今天討論政府推動組織改造，但行政院表示，多位立委就環資部組改持保留看法，包括三級機關水利署、林務局歸屬見解不一，質疑是否該併入環資保；環保署長李應元則表示，組改就是要把水、土、林一元化管理，放在環資部可有效管理，他會再跟立委進行溝通。

行政立法協調會報共討論1個多小時，據了解，包括立委陳明文、許智傑、邱議瑩、陳曼麗、段宜康等多人都在會中表達意見。由於對環資部組改，立委仍有不同意見，因此會報沒有具體結論。

據了解，與會立委質疑環保署升格成環資部後，像是林務局涉及林木及農業生產，未來移撥到環資部，又變成林地林業保護，將對於農業經濟產生衝擊；像是經濟部水利署併入環資部，水利署工業用水調度權，水資源保育，產業用水等職掌問題都要進一步釐清。也有立委建議，環保署以環境管制為主要業務，應該單獨升格。此外，與會立委也有人認為，國家公園涉及林木保育，為何不移撥到環資部，將國家公園留在內政部，涉及邏輯不一致問題。

環保署長李應元在會中針對環資部組改提出辯護，強調當初組改主要目的是把水、土、林一元化管理，相關三級機關放在環資部可以有效管理，對於立委質疑，他還會再找時間進行溝通。

行政院組織改造，目前仍有6部會組織法未定，包括陸委會、經濟及能源部、交通及建設部、農業部、環境資源部、內政部尚未完成立法。其中陸委會組改法案已經送立法院，尚有其他5個部分的組改法案有待討論。

(中時)

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