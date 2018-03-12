大陸新住民王莉指導創作台灣母語繪本 彰縣得第1

2018年03月12日 16:44 中時 鐘武達

王莉指導育德國小美術社團小朋友繪畫。（鐘武達攝）

王莉從大陸湖北武漢嫁到台灣，任教二林鎮育德國小美術社團，台語不是很「輪轉」，情感融入卻是百分百，106年度全縣台灣母語繪本製作比賽，她指導學生以蠶寶寶的故事為發想創作《娘仔囝的蛻變》榮獲低年級組第1名，作品還登上得獎專輯封面。

武漢江漢大學美術學院畢業，王莉18年前和到大陸攻讀醫學的先生結婚，原以為可以在大陸過美滿生活，不料，2004年夫家1場大火奪走公婆性命，她毅然和先生回到台灣彰化大城老家，繼承公婆的養雞家業。

繪畫創作從此中斷10多年，直到5年前家庭生活步調穩定，王莉開始經營部落格秀出大學時期作品，才藝立刻引來各界關注與驚艷，更有畫會邀約加入，她也終於重拾畫筆，作品不僅多次入選台陽、玉山美展，社區及小學社團也紛紛邀請她任教。

彰化縣政府106年度台灣母語繪本製作比賽，王莉指導繪畫、育德國小教務組長戴資敏譯稿，合作帶著小朋友葉道澐、李玟璇以蠶寶寶為發想創作台語版繪本《娘仔囝的蛻變》，敘述「娘仔囝（蠶寶寶）」從小蟲到破繭而出的飛娥的生命歷程，生動又感人。

育德國小校長方啟陽說，王莉用畫筆彩繪自己的人生，也畫出台灣的美麗，王莉則期許所有新住民「要像移植的盆栽，吸收台灣的陽光雨露，讓根深扎在台灣的土地」。

(中時)