2018年03月12日 16:46 中時電子報 綜合報導

在沈陽昭陵跟皇太極一起享受芬多精

盛京之陵，規模最大保存最完整的就是昭陵。

清昭陵是清朝第二代開國君主太宗皇太極以及孝端文皇后博爾濟吉特氏的陵墓，占地面積16萬平方米，是清初「關外三陵」中規模最大、氣勢最宏偉的一座。園內古松參天，草木蔥蘢，湖水蕩漾，樓殿威嚴，金瓦奪目，充分顯示出皇家陵園的雄偉、壯麗和現代園林的清雅、秀美。現在已經正式被列入世界遣產名錄。

昭陵全景。

欲見先帝，先看老松

若要進昭陵，得先經過北陵公園。整個陵園位於公園的中央，從大門到昭陵大約有1.5公里的路，公園裡全都是各種不同的老松，帶我們來參觀的朋友說，這裡是他小時候常來玩的地方，許多陳設都仍然維持跟他少年時相同，保持得很好。如果不想走太多路，進大門後有電動車可以代步。在進昭陵前可以先看到皇太極的立像，在開滿的花壇中間 看著他鐘愛的山川大地。

昭陵內景。

昭陵全陵占地18萬平方米，共分三大部分。由南至北依次為：前部，從下馬碑到正紅門，包括華表、石獅、石牌坊、更衣廳、宰牲廳。中部，從正紅門到方城，包括華表、石象生、碑樓和祭祀用房。後部，是方城、月牙城和寶城，這是陵寢的主體。

昭陵內景。

這些複雜的各式名字也不用太上心，從前部開始，在繚牆外，參道兩側有華表、石獅、更衣亭等，而正中是牌樓。牌樓是前部主體建築，系青石建成，四柱三層，雕刻得玲瓏剔透，精美無雙，為罕見的藝術珍品。身為樹迷的我，整個昭陵第一眼吸引住我眼球的，是那一整片的老松。有道是「美景易得，老樹難尋。」畢竟，以現代的建築技術，忍個幾年總能蓋出個什麼造型特別的建築物當景點。但老樹不同，它是時間的見証人，朝代更迭，風光不同，但老樹還是在原地，看著寒來暑往。

昭陵內的古松。

過了正紅門就到了中段，正紅門兩側有五色琉璃蟠龍壁，因造形生動，更引人注目。在中部石象生的背後，往往就有棵老松，像是為這些石象生遮風擋雨，也為整個昭陵，提供了美好的空氣品質與芬多精，讓人心曠神怡。而整個石象生裡，讓人印象最深刻的就是「大白」與「小白」兩座石馬，與其它石象生不同，據說這是皇太極生前的二匹愛馬，故人雖逝，但英靈不滅，愛駒仍要相隨。

昭陵內景。

再往北走，在神道正中有神功聖德碑亭一座。碑亭之北是方城，方城正門曰「隆恩門」，城門上有樓，俗稱「五鳳樓」。方城正中是隆恩殿，兩側有配殿和配樓。配樓俗名「晾果樓」，晾曬祭祀用果品之處。隆恩殿後有二柱門和石祭台，再後是券門，券門頂端有大明樓，步入券門是月牙城，月牙城正面有琉璃影壁，兩側有「蹬道」可上下方城，月牙城之後是寶城、寶頂，寶頂之內為地宮。寶城之後是人工堆起的陵山——「隆業山」。

昭陵內景。

「隆恩門」在1980年9月時重修，在工程中，被來幫忙的做架子工人肖正山、徐昌，在房頂大脊上發現了寶匣，裡面放有五個不同金屬做的元寶及吉祥錢，錢上刻「天下太平」四字，反面為滿文，兩人將其偷走。事後追回部分，算是不幸中的大幸。

隆業山內為皇太極的埋身之所，與漢人習慣不同，隆業山頂有特意植樹一株，派專人管理，榮枯皆要報予皇家。是大清特別的習俗。

昭陵內景。

走一趟昭陵，圖的不是能走以前天子才能走的道路，看只有皇家才能看的風景。是在欣賞園林風景，皇家器物規矩的同時，發現原來我們正繼承著先人們偉大的文化遺產，做著同一個中國夢，而這個夢正要由我們實現起來！

(中時電子報)