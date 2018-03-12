周錫瑋親信收賄又搞婚外情 反悔月付3萬元養私生子

前台北縣長周錫瑋辦公室主任麥安懷。(中時資料照)

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前台北縣長周錫瑋辦公室主任麥安懷，曾因收賄遭判刑確定，去年又向新北地院提出聲請，要求把原本月付私生子3萬元扶養費減為1萬元，但法官發現麥2015、2016年年利息收入高達39萬餘元，另有400萬元投資，且妻子擁有板橋區中山路一段高價房產，認為麥仍具有相當經濟能力，駁回請求。

據了解，麥男是前台北縣長周錫瑋的同窗，2001年8月擔任立委助理，卻與許姓女子發生婚外情還生子，同年底麥男認領男孩，並簽下月付教育扶養費用3萬元的協議書，直到孩子20歲為止。

2005年底，周錫瑋當選台北縣長，麥男被延攬擔任機要秘書，但麥男私底下接受林姓停車場業者供養，以代付租金方式，提供賓士SLK200與S350名車代步，業者因此取得縣府公有路邊停車場委託民間開單作業標案，法院認定麥男共收賄178萬2千多元，判刑7年2月確定。

麥男於2013年入監服刑，2016年獲假釋出獄，出獄後向法院提出聲請指，認為目前待業中，名下毫無資產，經濟狀況無法同日而喻，請求將扶養費減至每月1萬元。

小孩生母則反駁，麥男早於2014間將資產陸續轉移至妻兒名下，其妻子、女兒及女婿，在板橋精華地段均有房地產，聲請應無理由。

法官發現，麥男入獄後，還能月付6萬元給許女，直至2014年9月止，可見他主要經濟來源並非工作薪水，且他於2015起連兩年利息收入高達39萬餘元，另也在某公司投資400萬元，裁定駁回。

(中時)

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