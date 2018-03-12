國際救援組織進駐 光復新村INGO中心揭牌

2018年03月12日 16:46 中時 馮惠宜

陳建仁也頒獎給在花蓮震災中表現優異的台中市消防局搜救大隊，以及參與救災的搜救犬鐵雄與腿腿。（馮惠宜攝）

副總統陳建仁12日到台中光復新村頒獎表揚在花蓮震災中表現優異的台中市消防局搜救大隊，他盛讚林佳龍具有國際觀，將救災視為重要施政，才會栽培出這麼一支設備精良、訓練精實的救援部隊；其中，搜救犬「鐵雄」奮勇找到受困者，林佳龍也在陳建仁見證下頒發「城市大使」給鐵雄，希望鐵雄未來能代表台中支援國際救難任務。

為提升國際消防救援能量，台中市政府與德國聯邦救難犬協會（BRH）去年簽訂合作備忘錄奠定合作契機，12日再與世界上第一支通過認證的「中型搜救隊」的德國國際救難協會(ISAR)簽約，進一步強化國際搜救訓練及經驗交流的合作架構；同時也與台灣最早創立獸醫學院的中興大學簽約，希望給台中搜救犬最好的訓練及最好的醫療照顧。

此外，台中全力在霧峰光復新村推動「國際非政府組織（INGO）中心」，成功吸引德國國際搜救隊(ISAR)和聯邦救難犬協會(BRH)進駐，副總統陳建仁受邀一起為光復新村揭INGO中心揭牌典禮。

陳建仁感謝台中市特搜大隊在這次花蓮震災中英勇傑出的表現，在天災發生時，第一時間趕到現場，以人溺己溺的精神，把傷害降到最低。尤其救難犬隊員「鐵雄」、「腿腿」，也在緊急狀況發生時，發揮出最大的團隊戰力，顯見台中救援團隊平時訓練扎實。

他盛讚林佳龍是一個很有國際觀的市長，他在任內積極推動台中成為一個國際化的都市，從文化、觀光、經濟甚至國際人道救援，都與國際各國積極合作，透過各種軟實力的展現，把台中行銷到全球，也把全球帶到台中，更成功賦予台中老園區新生命，讓它與國際接軌的交流平台。

林佳龍表示，台中全力打造國際NGO中心，以光復新村作為INGO中心，結合附近的921地震教育園區，具有災害防救演練的基地，加上附近的省議會的硬體資源，成功吸引德國兩大搜救組織進駐INGO，代表台中推動INGO交流的一大步。

(中時)