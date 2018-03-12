世上最大兩棲飛機控南海 陸AG600年內水上首飛

2018年03月12日 16:51 中時電子報 楊幼蘭

在中國大陸航空界，自製客機C919，水陸兩棲飛機AG600與大型運輸機運-20並稱為大飛機「三劍客」，繼C919與運-20之後，「鯤龍」AG600也出現了新進展。

據中新社與湖北之聲報導，中國航空工業集團有限公司11日在北京披露，機長37米，翼展38.8米，機高12.1米的AG600將於今年下半年進行水上首飛，跨越另一重大里程碑。來自AG600總設計師單位——航空工業特飛所/通飛研究院的全國人大代表張金華說，AG600的水上首秀可望今年第4季在荊門漳河水庫實現 。

而《防務新聞》（Defense News）先前引述軍事專家的話指出，「鯤龍」有助於中國加強對南海的控制。

新加坡拉惹勒南國際研究院(S. Rajaratnam School of International Studies)的安全問題專家畢勝戈（Richard Bitzinger）說，由於南海鳥礁與大陸並不相連，有了「鯤龍」，將使中國如虎添翼，加速造地生島的工程。

另一方面，「鯤龍」也能以這些鳥礁為絕佳的基地，隨時為宣示主權進行海上巡邏。

中國航空工業新聞發言人周國強透露，AG600飛機將在珠海完成陸上調整試飛，然後轉場荊門，開展水上試飛前的系列準備工作。他強調，AG600水上首飛前，還將透過水密特性試驗、水面低速、中速、高速滑行等試驗，完成對飛機機體水密情況檢查，對飛機在水面的橫向與縱向穩定性、快速性、操縱性和噴濺特性等驗證。

AG600採用懸臂上單翼，前三點可收放式起落架，以及單船身水陸兩棲飛機佈局形式，選裝4台陸製渦槳發動機，最大起飛重量53.5噸，最大巡航時速可達500公里，最大航時為12小時，而最大航程可達4,500公里，具有載重量大，航程遠與續航時間長的特點。

而AG600在滿足森林滅火和水上救援要求的同時，也兼顧改裝成海洋環境監測和保護等用途的可能性與靈活性。未來它可根據使用者的需要，加改裝必要的設備，滿足執行海洋環境監測與保護，資源探測與島礁運輸等任務需要，並為「一帶一路」提供海上航行安全保障和緊急支援。

分析認為，蛟龍600的作戰半徑可達2000公里以上，基本上可達第二島鏈。在遠程反潛、中遠海巡邏任務上，具備極強的不可替代性。而這項特點，在南海與東海方向的島礁作戰中，可以發揮極大的作用。

如果蛟龍600以時速500公里低空飛行，可以在2個小時內，將一個約60人的特種加強排送到千公里外的海島上，以迅雷不及掩耳之勢，完成作戰任務。如果由多架蛟龍600組成海上飛行編組，無論是裝備還是人員的搭載量，都將十分驚人，將大大改變中國海軍的兩棲快速登陸作戰模式，也必然會對與中國存有海洋爭議的國家形成龐大壓力。

(中時電子報)