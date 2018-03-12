智能工業的瀋陽—瀋陽機床集團

2018年03月12日 16:58 中時電子報 綜合報導

機床 世界第一 ─智造未來，改變世界生產方式。

瀋陽是1949年起重點建設起來的以裝備製造業為主的中國大陸重工業基地之一。因為和著名的德國魯爾工業區同樣是國家最重要的重工業基地，所以瀋陽還素有「東方魯爾」的美譽。

機床是工業革命裡最重要的發展之一，因為人類有了它之後，從此可以擺脫只靠人工製造工具的歷史。在機床出現之後，機器可以製造機器的時代終於到來，人類文明得以大幅度往前進步。瀋陽機床集團主導開創的世界第一台平台型智能機床i5M8，改變了世界生產的方式，同時也讓製造變得更輕鬆，也提升了民族工業的裝備水平。

集團的精密儀器在工作。

瀋陽工具機（集團）有限責任公司於1995年通過對瀋陽原三大工具機廠，即瀋陽第一工具機廠、中捷友誼廠、瀋陽第三工具機廠的重組而成立的。 2004年又成功併購德國希斯公司、重組了雲南工具機廠（雲南CY集團）。2006年控股昆明工具機廠。

這些創業的背後，隱藏著許多中國第一台各式機床的研制技術 。2013年更推出i5數控系統，2014年更進化推出i5智能工具機，讓大陸的各式製造變得更輕鬆安全與容易。

大陸的機床早在你還沒發覺之前，變成世界第一啦！

專注工作的集團員工。

在持續推進產品升級換代 同時大力開發中高端智能機床和數控機床後 產品結構取得顯著成效 加快推進中德聯合設計的ASCA系列機床產品產業化及商業化，實現「德國質量，中國製造」的目標。2011年，美國加德納（Gardner）納公司數據統計，瀋陽機床機床銷售收入為27.83億美元，名列世界機床行業第一名！

在參觀機床場時，看著最新的i5智能工具機，在短短的時間內，就能完成各式零組件，不禁感嘆造化雖有大能，但人類的創造力也是很偉大的。

除了能用機車做出飛機汽車的零組件，我個人更喜歡能直接利用3D圖，就可以加工金銀飾品的小型機床，體積小、不占空間，還能完全回收廢料不浪費，應該會是許多文創商品不可或缺的好朋友。

在這一趟參觀當中，讓每個人都對機械產品的製作有了更精緻的了解，把過去從書本上看到的內容，在現場鮮活地能看到物件，從一個金屬塊，在高速旋轉後，變成一個重要的零組件。吃飯不見農人不知粒粒皆辛苦，沒有看過瀋陽機床廠，不知道大陸的製造力，已經是世界頂峰的地位啦！

(中時電子報)