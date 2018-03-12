日本研發蜱蟲病治療劑 將進入臨床試驗

蜱蟲很小，但引發的疾病不可輕忽。(圖/網路)

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中時電子報

現在正是春暖花開的季節，隨著氣溫的上升，處處萌發生機，然而不是只有美好無害的生機，蜱蟲也會回歸，連帶的相關的疾病也會出現，包括「熱伴血小板減少綜合症」（SFTS）、「萊姆病」(TBE)等等。所幸日本富山化學工業公司所製作的治療藥「法匹拉韋」（Avigan）已進入臨床試驗階段，希望能減少蜱蟲病的後遺症和致死率。

日本共同社報導，蜱蟲又叫壁虱、扁蝨，是一種蜘型綱嗜吸血的害蟲，分布在歐亞大陸溫帶地區的山林裡，數量眾多，根本不可能消滅。蜱蟲體積很小，只有幾公釐大，要是吸血後體積會漲大到30倍。它會散播致病的螺旋體，螺旋體是構造很特殊的細菌。它會造成發熱、乏力、肌痛、噁心、嘔吐等症狀，嚴重時會造成血小板下降、腦膜炎、神經失調，致死率不低，達到6%至30%。以日本為例，2017年的蜱蟲病患者人數為88人，其中7人死亡。

富山化學工業稱，他們開發的法匹拉韋藥物，可以阻礙細胞內病毒複製，遏制病毒增殖的藥物。它與現有的抗流感藥物機制不同，這套方法或許可以應對更可怕的伊波拉出血熱。

法匹拉韋曾委託日本國立感染症研究所和愛媛大學，在2016年5月至12月間，向10名患者試驗性地投藥，有8人恢復健康，達到初步成效，專家也給予的高的評價。如今將要擴大臨床試驗人數達到30人，試驗時間設想為兩年，要是通過以後就可以上市。

美國陸軍網(army.mil)報導，前往山林野地前，請穿著長褲、長襪(最好衣物先用百滅寧類的殺蟲劑處理過)，並在暴露的肌膚處噴灑含有敵避(DEET)的驅蟲劑，並且在休息時要檢查身體有沒有遭叮咬，蜱蟲常叮咬皮膚柔軟處，包括耳後、腋下、跨部等地，叮咬時不見得有感覺，必須仔細注意。一但發現被叮咬，可用鑷子小心去除，請小心沿口部相反的方向，緩慢穩定地拉出，。一旦剔除後，用酒精消毒叮咬處，並塗抹四環黴素類的抗生素軟膏，即早就醫，並保留蜱蟲提供醫生充足證據。

在大多數情況下，蜱蟲病可以用抗生素治療。但是，在一小部分患者會持續出現關節和肌肉疼痛、疲勞和記憶缺陷，可能持續數月至數年，絕對不可輕忽。

(中時電子報)

文章來源：日企將啟動“法匹拉韋”治蜱蟲感染症臨床試驗

文章來源：Protect your family against tick-borne illnesses this spring

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