擁槍派惹不起 川普上修購槍年齡提議暫打回票

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中時

美國佛羅里達州道格拉斯中學上月發生17死槍擊慘案，再度掀起限槍擁槍論戰。白宮11日發布一項新計畫，表示將協助各州支付教師接受槍枝訓練的開銷，但川普總統曾提議的調高購槍年齡下限構想，因全國步槍協會（NRA）及其他擁槍團體作梗，白宮只能退讓，暫不推動調高購槍年齡門檻和加強背景審查。

佛州槍擊案後，川普曾建議訓練教職員攜槍、並調高購槍年齡門檻，由18歲上修至21歲，且要求更全面的背景審查等，以避免校園槍擊悲劇一再重演。不過教育界對武裝學校教職員的想法多表反對。

根據新計畫，白宮將要求司法部協助各州執法部門，對符合資格的志願教職員，提供嚴格的槍械訓練；另外也促請國會撥款訓練教職員和學生辨識潛在危險。教育部長迪沃斯形容，這項計畫能保護學生，大幅提升校園安全，務實且有意義。

至於將最低購槍年齡提高至21歲，以及在網路或槍展購槍須接受更嚴苛背景審查等提議，最後因NRA等擁槍團體施壓，川普團隊選擇退讓，僅指出將由迪沃斯領導的委員會進一步研究，1年內遞交建議書。但川普也敦促國會通過法案，提供更多數據給背景查核系統，並註記無法合法購買槍枝者的資料。

川普的提議最後只有教師配槍確定執行，民主黨籍參議員凱西痛批，白宮的校園安全新方案根本是紙上談兵，等同於對槍擊案受害人的羞辱。

(中時)

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