想重回「烏黑秀髮」 專家提出關鍵是這個

想擁有黑髮，就要讓自己的血液循環變好。(圖/shutterstock)

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中時電子報
／綜合報導

白髮不是只有年紀漸增才會長出來，因為現代人的生活、工作壓力大，不少人年紀輕輕就飽受「少年白」之苦，想擁有一頭烏黑亮麗的頭髮成了遙不可及的夢想，不過現在就有專家提出，只要掌握讓「血液循環動起來」這個關鍵，就可以讓你的白髮減少，甚至還能減少頭皮屑困擾。

根據早安健康報導，日本美容專欄作家玉村麻衣子指出，頭髮的顏色主要決定於黑素細胞，其製造出的黑色素可以抵擋紫外線的侵害，保護頭皮及頭髮，一但黑色素細胞無法正常運作時，頭髮就不容易被上色，就會逐漸轉變成一頭白髮，除了年齡及遺傳外，少運動、壓力大、愛抽菸等不良生活習慣都會導致血液循環不佳，使得血液無法運送至頭皮的各個角落，黑色素細胞無法正常運作，白髮也隨之竄出。

不好的生活習慣會讓白髮狂冒出來。(圖/shutterstock)

所以想要擁有烏黑秀髮，關鍵就是讓頭皮血液動起來，日本知名皮膚科專門醫師馬渕知子提出了頭皮按摩術，利用按摩頭皮的方式，有效活化整體頭皮，促進血液循環，使營養素從頭皮的真皮層透過毛乳頭供給頭髮，不僅能減緩白髮生成，還能養髮育毛，還能改善掉髮與頭皮屑過多問題。

按摩頭皮時不要用指甲要用指腹。(圖/shutterstock)

1、 指壓按摩

雙手指腹上在頭皮上，以不會感到疼痛的力道按壓整個頭皮。

2、 移動頭皮

同樣將雙手指腹放在頭皮上，像要把頭皮抓起來一般輕輕捏起，指腹不動，以不會感到疼痛的力道前後移動頭皮；若遇到移動困難、呈現僵硬狀態的地方就代表血液循環不良，可重點加強按摩。

3、刺激百會穴

百會穴位在頭頂正中央，從兩耳到頭頂畫一條線，在從雙眉中央往頭頂畫一條線，兩條線的交接點就是百會穴，按壓百會穴也能調整自律神經、緩和緊張，並促進血液流動，建議按摩時用中指刺激百會穴。

切記，按摩時要注意力道，勿用指甲直接按壓，以免傷到頭皮，讓效果大打折。

(中時電子報)

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