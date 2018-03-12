27日一起到小金門 遊覽玄武岩地質景觀

2018年03月12日 17:18 中時 李金生

挺拔形成天然屏障的玄武岩峭壁上，可見國軍構築的碉堡工事。（金管處提供）

烈嶼鄉南山頭四營區為金管處活化利用，今年新開放的遊憩景點。（金管處提供）

顏色多變且形狀不一的玄武岩地質景觀，迷惑遊客的眼光。（金管處提供）

烈嶼（小金門）南山頭海岸的玄武岩地質景觀為金門地區僅見，豐富多樣的壯觀景致讓人流連忘返。金門國家公園管理處定3月27日下午舉辦「沿著烈嶼海岸走」環境教育活動，邀請民眾一起來欣賞大自然之美。

金管處指出，玄武岩是一種地下岩漿從火山中噴發出來，或從地表隙縫中溢出凝結形成的火成岩，而烈嶼南山頭的玄武岩推估為至今約1300萬年前的噴發產物，表面上呈現黑綠色、黃色、紅色、褐色等多種不同顏色，極富賞心悅目的色彩之美。

沿著青岐海岸而行，形狀大小不一的玄武岩，有的舖排在海岸四周，有的直挺構成壯麗峭壁，在潮來潮往之間，展現讓人眩惑的醉人景觀。

此次活動特別邀請金門縣環境教育協會林英生老師及長期記錄烈嶼環境生態的洪清漳老師，一同帶領學員踏勘烈嶼南側海岸地質與潮間帶生態，並結合該處新開幕的南山頭四營區新據點解說，讓學員實地了解烈嶼戰役活化利用成果及豐富的自然生態資源。

活動當天12：50在南山頭四營區報到集合（大金門學員可搭乘12：30船班，再由專車接駁前往、小金門學員自行前往）。13：00沿著烈嶼海岸走（南山頭→破湍頭→青岐沙溪海岸）、16：00 專車接駁至南山頭四營區、17：00專車接駁至九宮碼頭（大金門學員請搭乘17：30船班賦歸）。

即日起至3月23日止受理報名，額滿為止，有意參加者可於上班時間電洽金管處解說課（電話：082-313182，陳小姐）。

金管處表示，因活動地點位處海濱礁岩區，有一定危險性，年齡限制為國中一年級（含）以上至70歲（含）以下民眾（未滿18歲者需繳交家長同意書），並視自己體能狀況參加，同時應穿著輕便裝束及防水、防滑性佳水陸鞋。

全程參加者將核實登錄環境教育時數（請於報名時告知，並提供服務單位以利登錄作業）另為響應環保理念，應自備環保杯筷與水壺，不另提供免洗餐飲用具。

(中時)