和韓瑜三世情緣破局！黃少祺《金家》噴淚爆哭到不能呼吸

黃少祺哭戲感人。（三立）

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黃少祺、韓瑜劇中相愛卻以為是兄妹。（三立）
黃少祺劇中即將和大牙步入禮堂。（三立）

三立台灣台八點台劇《金家好媳婦》劇情高潮迭起，「鈞琳CP」黃少祺與韓瑜隨著劇情發展成「假兄妹」，網友哀嚎聲不斷，一直期待兩人能快點釐清身世真相復合在一起。上周五播出韓瑜飾的陳芷琳先在婚紗店巧遇籌備婚禮的黃少祺（飾金彥鈞）和大牙（飾趙映心），各自離開婚紗店之後，黃少祺撥了通無聲的電話給韓瑜，一段說不出話的噴淚爆哭戲，情緒和演技都大爆發，哭得網友頻頻叫好。

這一場黃少祺壓抑著情緒卻又止不住淚水的橋段，在正式播出後，得到不少粉絲的讚賞，說是「無聲的痛比起有聲的痛還要更加難受」，黃少祺表示，當時演出時，並沒有韓瑜可以現場對戲，只能拿著電話空演，所以他當下非常投入劇情，心裡想著芷琳和彥鈞想愛不能愛的狀況，才醞釀出滿滿的情緒，而且一度哭到不能自己，臉發紅、頭爆青筋，更一度呼吸不上來。

而同樣面對空氣演出的韓瑜，也在看了播出後，和網友分享心得：「完完全全臣服少祺哥的演技，那種濃郁又充滿爆發力的情感，望塵莫及。一個人，無人對戲，無台詞，卻演得淋漓盡致…叫這聲師父，甘願！」

黃少祺與韓瑜螢幕情侶搭檔演出，被網友稱為「三世情緣」，也因此看著「鈞琳CP」對彼此情深意濃，觀眾的心更是被牽動不已，直呼「感染力好強」、「兩人哭戲演得好揪心，看到哭了」。原以為兩人在《金家好媳婦》能終成眷屬，如今眼看兩人揪心哭戲為婚禮前哨戰埋下種子。在劇中同樣深愛彥鈞的大牙，也因角色成為砲灰，除了叫她主動退出，更預言她和黃少祺的婚禮從迎娶到步入禮堂一定會有人跳出來大喊「休但幾咧」。

(中時)

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