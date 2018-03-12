「五心上將」社工獲表揚

雲林家扶中心的「五心上將」社工林立捷、曾茹瑩、林香伶與黃淨喻（右至左）將在社工日獲縣府表揚。（許素惠攝）

友善列印
中時
無論是強勁的風吹、嚴寒、烈日、下雨，雲林家扶社工始終陪伴服務家庭。（許素惠攝）
雲林家扶社工宛如園丁以愛心、熱心、耐心、細心與堅定的心服務始終如一。（許素惠攝）

雲林家扶中心「五心上將」林香伶、黃淨喻、林立捷、曾茹瑩4社工，以愛心、熱心、耐心、細心與堅定的心，努力不懈服務，受縣府肯定將表揚為績優社工。

林香伶是該中心希望學園園長，24年的服務資歷讓她躍升為元老之列，在經濟弱勢家庭扶助、兒童保護、中輟生追蹤輔導、收出養監護權調查、不幸兒少安置等挑戰上愈挫愈勇，24小時不斷電，隨時待命。

服務14年的林立捷第二資深，扶貧、兒童保護、寄養家庭、義工帶領、脫貧方案自立釣竿等都有優異成果，目前在台西開創希望教室，為沿海兒童課輔，並成立烏克麗麗班，也培植家長學習非洲鼓，讓台西朝氣蓬勃。

黃淨喻是個耐心堅守傳愛與關懷的使者，從服務慢飛天使到兒童保護與社區工作，總是耐煩地面對個案所有需求，體恤始終如一，每每感動個案。

曾茹瑩是希望學園孩子的「姊姊」，陪伴參與孩子的親師座談會、畢業典禮、城市歷奇、單車環島活動等，看孩子成長與進步，體悟了生命影響生命，而愛是唯一能融化對立與仇恨的元素。

雲林家扶中心主任廖志文指出，曾茹瑩、林香伶、黃淨喻、林立捷秉持愛心、熱心、耐心、細心與「堅心」服務，也是該中心的最高信念，4人將在4月2日社工日接受表揚。

(中時)

掉手機未掛失 失主差點成為詐欺… 國中女偷嘗禁果 坦承「你情我願…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。