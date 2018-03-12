「五心上將」社工獲表揚

2018年03月12日 17:53 中時 許素惠

無論是強勁的風吹、嚴寒、烈日、下雨，雲林家扶社工始終陪伴服務家庭。（許素惠攝）

雲林家扶社工宛如園丁以愛心、熱心、耐心、細心與堅定的心服務始終如一。（許素惠攝）

雲林家扶中心「五心上將」林香伶、黃淨喻、林立捷、曾茹瑩4社工，以愛心、熱心、耐心、細心與堅定的心，努力不懈服務，受縣府肯定將表揚為績優社工。

林香伶是該中心希望學園園長，24年的服務資歷讓她躍升為元老之列，在經濟弱勢家庭扶助、兒童保護、中輟生追蹤輔導、收出養監護權調查、不幸兒少安置等挑戰上愈挫愈勇，24小時不斷電，隨時待命。

服務14年的林立捷第二資深，扶貧、兒童保護、寄養家庭、義工帶領、脫貧方案自立釣竿等都有優異成果，目前在台西開創希望教室，為沿海兒童課輔，並成立烏克麗麗班，也培植家長學習非洲鼓，讓台西朝氣蓬勃。

黃淨喻是個耐心堅守傳愛與關懷的使者，從服務慢飛天使到兒童保護與社區工作，總是耐煩地面對個案所有需求，體恤始終如一，每每感動個案。

曾茹瑩是希望學園孩子的「姊姊」，陪伴參與孩子的親師座談會、畢業典禮、城市歷奇、單車環島活動等，看孩子成長與進步，體悟了生命影響生命，而愛是唯一能融化對立與仇恨的元素。

雲林家扶中心主任廖志文指出，曾茹瑩、林香伶、黃淨喻、林立捷秉持愛心、熱心、耐心、細心與「堅心」服務，也是該中心的最高信念，4人將在4月2日社工日接受表揚。

(中時)