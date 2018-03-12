改善空汙 陳建仁誇林佳龍是領頭羊

2018年03月12日 17:46 中時 馮惠宜

副總統陳建仁在台中市長林佳龍陪同下到台酒公司烏日啤酒廠聽取台中市環保局對空汙改善的措施與努力。（馮惠宜攝）

陳建仁肯定台中市府補助改善燃油鍋爐改為燃氣鍋爐的政策。（馮惠宜攝）

為改善空汙，臺中市政府補助工廠汰換燃氣鍋爐，副總統陳建仁12日在市長林佳龍陪同下視察烏日啤酒廠鍋爐改善情形。陳建仁肯定臺中是各縣市空汙防治的「領頭羊」，該政策也成為全國空汙防制策略之一。

陳建仁12日到烏日啤酒廠視察，並聽取環保局簡報，了解臺中市改善空汙的努力，他說，燃油鍋爐改燃氣以成本效益來講是獲利的，不僅讓臺中有更好的空氣品質，也帶來人民的健康，尤其臺中領先全國推動燃氣鍋爐汰換補助，成效良好，也因此讓中央跟進，作為全國推動的空氣汙染防制策略之一，臺中可說是臺灣空汙防治的「領頭羊」。

陳建仁說，林佳龍改善空汙不僅有決心、更有方法，全國統計105年秋冬空品不良季節協調公私場所降載結果，臺中市削減比率達8.7%，為六都第一，臺中空汙改善有目共睹。

陳建仁說，總統蔡英文已指示將空汙改善列為全國重點政策目標，朝2019年全國空汙紅害日減半，2040年汽機車全面電動化邁進，這方面臺中持續爭取經費，積極補助民眾汰換二行程機車，皆獲得熱烈響應，相信在政府與民間，中央與地方合作之下，臺灣空品將越來越好。

(中時)