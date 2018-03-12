哺乳期染髮「奶會變粉紅色」？蘇怡寧：媽咪們太嚴格

哺乳期染髮「奶會變粉紅色」？名醫蘇怡寧：媽咪們太嚴格。（資料照 鄧博仁攝）

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中時電子報

網路資訊非常發達，但網路上的資訊都是對的嗎？婦產科醫師蘇怡寧就在自己臉書上發表，來聊聊許多媽媽們對於哺乳期間是否可以染燙髮的問題，他尤其針對「看到網路說染完頭髮，奶變粉紅色，覺得很可怕...」這一點加以回應，保證哺乳期間跟懷孕期間都一樣，適度染燙髮真的是沒有關係。

有網友詢問蘇怡寧醫師：「哺乳中的媽咪可不可以燙染頭髮， 上網爬了一下文，有人說有關係，有人說沒關係，還有看到網路說染完頭髮，奶變粉紅色，覺得很可怕...」。對此，蘇怡寧回覆，「在哺乳期間跟懷孕一樣，適量的染燙髮真的是沒有關係」，不過他也強調「化學品持續長期暴露，真的還是會有健康上的疑慮啦，但絕對不是一旦碰到了我的寶寶就會智能不足這樣」。他不是要鼓勵大家「多多去染燙髮」，只是要說「這不是十惡不赦的行為」。

至於網友表示「染完頭髮母乳會變成粉紅色」，蘇怡寧指出，如果該位網友提到的粉紅奶就是所謂「草莓奶」的話，他說，這是「一般是由於乳頭或是乳暈的微小傷口出血所造成的，當然還有一部分是由於乳腺炎所造成，不過，一般讓寶寶繼續喝都是沒有問題的」。

網友們看了蘇怡寧的風趣解析，也留言「母乳協會都已經說可以染燙，偏偏還是一堆孕婦、前輩、長輩喜歡在那邊危言聳聽」、「笑死我了，染綠色不就變綠豆沙了」、「我本人生2胎都有染」、「剛好要準備找這方面訊息3Q」。

(中時電子報)

網友表示「染完頭髮母乳會變成粉紅色」，蘇怡寧臉書解釋。（圖/翻攝自蘇怡寧醫師愛碎念 臉書）

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