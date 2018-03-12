「忘憂森林」有如人間仙境　感受柳杉枯木高聳參天的鬼斧神工奇景

▲有如人間仙境的「忘憂森林」，午後霧氣迷漫，深具朦朧美，又被稱為「迷霧森林」。（楊樹煌攝）

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▲南投縣鹿谷鄉杉林溪旁的「忘憂森林」，柳杉木高聳參天的鬼斧神工奇景及如夢似幻的特殊森林景觀。（楊樹煌攝）
▲「忘憂森林」如夢似幻的特殊森林景觀，成為喜愛拍照人士熱門的攝影焦點去處。（楊樹煌攝）

南投縣好山好山好風光，處處有美不勝收的景觀，位於鹿谷鄉海拔2,000公尺的山嶺間，就有處這樣特殊林相，深具濛朧美感，有如人間仙境的「忘憂森林」，午後霧氣迷漫，又被稱為「迷霧森林」，因其獨特的地貌與景觀，更有人稱之為台灣版的九寨溝，經常吸引不少人慕名而來。

「忘憂森林」位於南投縣鹿谷鄉杉林溪旁的原始林中，該處原是座林相筆直、且茂密的柳杉森林，但921大地震時，因土石崩塌，阻塞河道，形成淤積沼澤地，使得原本生長於此的柳杉木群，因長期泡水而枯死，意外形成這樣如夢似幻的特殊森林景觀，清澈的湖水倒影，更讓到往的遊客彷彿來到另一個世界。

由於該處山區午後容易起霧，霧氣瀰漫，壟罩著森林，所以又有「迷霧森林」之稱；進入森林中，不僅可吸收大自然的芬多精，而且可以聆聽著大自然間動物的蟲鳴、鳥叫還有青蛙以及蟬等各種悅耳的森林交響樂曲，足以讓人流連忘返。

只是欲前往如詩如畫、具夢幻魅力的水漾忘憂森林，車輛無法直接抵達，民眾可由中二高竹山交流道轉台三線往溪頭方向，接151線道、經鹿谷、溪頭、十二生肖灣、過豬彎往前約1公里，也即杉林溪公路3公里處，就可看見忘憂森林指標，民眾可選擇坐接駁車到忘憂谷入口，步行約10分鐘左右；或是自行開車至「仁淵製茶廠」，再徒步往上爬約30分鐘就可抵達；讓你感受柳杉高聳參天的鬼斧神工奇景。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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