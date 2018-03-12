因應年底九合一選戰 今年議會不放暑假

2018九合一大選攸關台中市議會藍、綠政治生態消長！今年底市議會第8次定期會提前於7月召開、9月底結束，全體不放暑假拚選舉！(陳世宗攝)

友善列印
中時

2018九合一大選攸關台中市議會藍、綠政治生態消長！民進黨問鼎「市長連任、議員過半」，藍營力拚「市長換人做、議員要過半」，雙方劍拔弩張；為讓現任議員全力拚選戰，今年底市議會第8次定期會提前於7月召開、9月底結束，全體不放暑假拚選舉！

農曆年假結束，正式邁入煙硝味彌漫的選舉年！國、民兩黨不僅老將爭取再連任，面對新秀挾排山倒海直撲而至，個個繃緊神經絲毫不敢掉以輕心；加上市長林佳龍子弟投入選戰，讓藍、綠兩陣營現任市議員如坐針氈，惟恐稍一不慎就江山易主！

下屆台中市議員國、民進黨各有44人完成登記，分別將提名32、35席，老將新秀可說是「人人有希望、個個沒把握」！加上無黨籍及時代力量的崛起，想要當選老將需仰賴長期耕耘及服務口碑方能再蟬連；新秀以形象清新及熱忱取勝外，背後「那坐山」更攸關成敗。

台中市議會為讓現任議員有足夠時間拼選戰，排定第7、8次定期會的期程。4月9日就召開第18次程序委員會，預定第7次定期會於4月17日到6月25日舉行；7月2日至7月6日召開第13次臨時會；7月10日召開第20次程序委員會，預定7月20日至9月27日召開第8定期會。

現任議員認為，年底選戰對藍營老將很吃虧，綠營執政擁有豐沛行政資源，加上精銳盡出急予攻城掠地，拼連任才是今年當務之急；以目前市議會「朝大野小」藍營連表決都無力回天，萬一連任又失利豈不是全盤皆輸，今年「問政擺一邊」、拚選戰才有明天！

(中時)

如果是馬英九開車載龍應台 羅智… 時代力量為何行情大跌？ 林濁水…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。