因應年底九合一選戰 今年議會不放暑假

2018年03月12日 17:37 中時 陳世宗

2018九合一大選攸關台中市議會藍、綠政治生態消長！民進黨問鼎「市長連任、議員過半」，藍營力拚「市長換人做、議員要過半」，雙方劍拔弩張；為讓現任議員全力拚選戰，今年底市議會第8次定期會提前於7月召開、9月底結束，全體不放暑假拚選舉！

農曆年假結束，正式邁入煙硝味彌漫的選舉年！國、民兩黨不僅老將爭取再連任，面對新秀挾排山倒海直撲而至，個個繃緊神經絲毫不敢掉以輕心；加上市長林佳龍子弟投入選戰，讓藍、綠兩陣營現任市議員如坐針氈，惟恐稍一不慎就江山易主！

下屆台中市議員國、民進黨各有44人完成登記，分別將提名32、35席，老將新秀可說是「人人有希望、個個沒把握」！加上無黨籍及時代力量的崛起，想要當選老將需仰賴長期耕耘及服務口碑方能再蟬連；新秀以形象清新及熱忱取勝外，背後「那坐山」更攸關成敗。

台中市議會為讓現任議員有足夠時間拼選戰，排定第7、8次定期會的期程。4月9日就召開第18次程序委員會，預定第7次定期會於4月17日到6月25日舉行；7月2日至7月6日召開第13次臨時會；7月10日召開第20次程序委員會，預定7月20日至9月27日召開第8定期會。

現任議員認為，年底選戰對藍營老將很吃虧，綠營執政擁有豐沛行政資源，加上精銳盡出急予攻城掠地，拼連任才是今年當務之急；以目前市議會「朝大野小」藍營連表決都無力回天，萬一連任又失利豈不是全盤皆輸，今年「問政擺一邊」、拚選戰才有明天！

(中時)