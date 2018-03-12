Bertil Andersson獲亞大頒授名譽管理博士

在亞大創辦人蔡長海（中）見證下，亞大校長蔡進發（左）頒授名譽博士學位給南洋理工大學榮譽校長Bertil Andersson（右）。（林欣儀攝）

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為表彰新加坡南洋理工大學榮譽校長Bertil Andersson對前瞻科學研究與高等教育的卓越貢獻，亞洲大學12日頒授給他名譽管理學博士。亞大強調，亞大與南洋理工大學互動密切，將以其國際學術成就為標竿，未來並加強兩校師生交流。

典禮由亞大創辦人蔡長海見證並宣讀表彰辭，亞大校長蔡進發代表學校頒授名譽博士學位給Bertil Andersson。蔡進發指出，Bertil Andersson不斷突破自我並嘗試新挑戰，亞大創校17年，即將步入成年，未來將藉由他的國際成就與人生哲學幫助學校精進發展。

蔡長海表示，Bertil Andersson是享譽國際的植物生物化學家，其於新加坡南洋理工大學擔任校長期間，帶領該校在QS世界大學排名全球第11名、亞洲區第1名，更年續4年獲QS「創校50年以下」世界最好的年輕大學。

「在悠久的大學任職，你會聽到它的歷史；在年輕大學任職，你可以創造歷史！」Bertil Andersson獲頒學位時強調，亞大是年輕大學，較有彈性、不落入刻板，有機會應對未來的不確定，很榮幸成為亞大一分子、將在未來做出貢獻。

Bertil Andersson說，在帶領南洋理工大學期間，致力推動拓展學術領域、活化人力資源並重視研究，尤其積極延攬國際一流研究學者，大幅提升學校研究能量，在工業4.0的影響下，未來的世界瞬息萬變，大學可幫助學生迎接不可預知的未來。

蔡進發強調，亞大與南洋理工大學近幾年互動密切，除去年帶領學校主管到該校進行世界百大名校標竿學習，亞大今年更獲邀到該校參加夏日學校博覽會，2年來亞大學生也獲推薦到南洋理工大學研習，該校教授並赴亞大指導3D列印技術。

(中時)

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