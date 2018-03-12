孫儷踢紅陳曉下巴！透露《那年花開》最愛的角色是他

2018年03月12日 17:40 中時 林淑娟

孫儷。（八大）

孫儷。（八大）

孫儷、何潤東。（八大）

八大戲劇台14日(三)晚間11點首播《那年花開月正圓》，女主角孫儷詮釋個性直爽的關中女子周瑩，和男主角陳曉初次碰面就使出蹬腳踢人，為此陳曉帶護具上場，她卻一時緊張直接蹬到他下巴！談起這段，孫儷說：「我來第二遍、第三遍的時候，越不想，那個腳就越不聽使喚，就越往那邊去…」，越緊張就越容易出錯，看到陳曉下巴被踢紅，讓她深感歉意。

孫儷為這部戲做足功課，因人物設定的背景，她還先請教來自西安的朋友，搜集當地女子特點，「劇中我從來沒用杯子喝水，我給自己定做了三把茶壺，就直接對嘴喝；然後能蹲絕對不坐，還有一些很粗魯的動作，比如擤完鼻涕直接抹腳底」，就為了呈現角色是來自關中女子。不僅設想這些細節，戲裡展現她經商頭腦，私下安排自己去馬雲開辦的學校當旁聽生，感受來自各地CEO對經商的熱情，把它投入到女主角的詮釋裡面。

聊起女主角一生中最重要的兩個男人何潤東、陳曉，孫儷表示，他們出現在「周瑩」的不同階段，前半部份，何潤東飾演的「吳聘」改變她人生格局，沒有他，女主角就是一個街頭小混混，不會發掘出有經商頭腦。但另一方面，如果沒有陳曉對她的的鼓勵，最艱難的時候一直給她安慰，她的人生也不好過。

當初看到劇中寵愛女主角的角色時，孫儷直覺何潤東就是非常適合的人選，她說，在現實生活中他就是個暖男，很會關心、照顧人。而她被導演事前先告知陳曉是個「慢熱」的人，要花點時間，她後來發現不能用男孩的標準來衡量對方，「他確實挺man的，人非常好、很實在的一個人」。她說全劇她最喜歡的角色就是陳曉演的「沈星移」，甚至跟導演說過，如果可以選擇的話，她願意演這個男主角的角色！

(中時)