《中時晚間快報》前法官性騷女助理改輕判 司法院：不符社會期待

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◎前法官性騷女助理改輕判 司法院：不符社會期待

台北高等行政法院前法官陳鴻斌過去因性騷女助理被判決免職，不過日前該案再審，竟然改輕判罰薪一年約216萬元。司法院秘書長呂太郎今答詢時表示，不只社會團體以及個人表達不認同，在法官內部也有非常多不認同，這樣結果不符合社會期待，也與司法院要求法官言行以更高標準謹慎從事不符。

◎嘉管中閔案 教長：臨時校務會議後 一定決定 不再拖

教育部遲不核定台大校長當選人管中閔人事案，立委質疑不只是「卡管」，根本是「插管」。教育部長潘文忠今表示，希望台大本於大學自主，在3月24日臨時校務會議中釐清管中閔校長資格，之後教育部會進行適法性處理，不會再拖延。

◎安倍政府因涉賤賣國有地案 面臨空前危機

大阪豐中市將國有地賤賣給邀請日本首相安倍晉三夫人昭惠擔任名譽校長的「森友學園」，被爆料出幕後有政府高層介入官說。日本財務省調查確認，土地買賣的裁決文件中，有14份文件遭竄改，多位大臣級政治家的姓名被刪除。此事形同日本政府上下一齊造假，安倍支持率頓時大跌6個百分點。

◎男友視角下的李毓芬 特別美

李毓芬將在3月14日推出最新單曲〈早應該〉，這首單曲集結三大才子聯手打造出最純粹的李毓芬。這首單曲是以純淨的吉他做主要背景音樂，再搭配上李毓芬的輕柔嗓音，唱出戀人間卻乏溝通後，才發現兩人間只剩遺憾跟名存實亡的戀情。3月14日白色情人節推出這首單曲，希望彼此好好珍惜『最純粹的美好愛情』。

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