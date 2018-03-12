紅到海外！ HBL總決賽全球收視直播破百萬人

2018年03月12日 17:47 中時電子報 林宋以情

松山高中奪冠。(林宋以情攝)

106學年度HBL高中男女甲級籃球聯賽，3月11日男女總冠軍出爐，男子組松山高中、女子組普門高中雙雙締造2連霸，畫下完美句點。今年FOX提供電視、網路官網全球直播，頻道與網路直播，含美、加地區共超過百萬人次的收視人口，讓HBL的熱血紅到國際舞台。

HBL連兩天激戰，除了讓小巨蛋座無虛席，整體HBL收視表現從預賽到總決賽，收視率比去年成長了17%。最高收視率出現在壓軸男子組冠軍戰，15-24歲男性平均收視1.65，能仁第4節追分時飆到最高瞬間收視率2.57。

HBL男子組冠軍賽松山高中林勵(右)奪MVP。(資料照,中央社)

今年的女子組冠軍賽收視也創近3年新高，25-49歲男性平均收視0.66。男、女子組的冠軍賽直播，吸引了75萬5千位觀眾在電視機前一同觀賞。今年整體HBL收視表現從預賽到總決賽，收視率比去年成長了17%。

FOX體育家族今年HBL電視及網路皆有直播，頻道開放全亞洲頻道播出以及FOX體育家族官網全球直播，官網提供中、英文評述，兩天流量突破27萬人次，海外收看英文評述的人次高達4400人次收看，包含身在美國的高國豪也使用FOX體育家族官網收看直播，讓收視創下佳績。

(中時電子報)