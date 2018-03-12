能毀航母 ！俄成功試射「匕首」高超音速導彈

「匕首」高超音速導彈。(圖/俄國國防部)

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中時電子報

俄軍「匕首」高超音速導彈才在日前變成普丁武器大秀的國情咨文中曝光，俄羅斯國防部官方11日就表示，「匕首」高超音速導彈發射系統最近已順利通過所有測試，導彈準確命中目標，更說發射系統性能良好。國防部副部長也稱，「匕首」可摧毀敵人的航空母艦。

據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯副防長鮑里索夫（Yuri Borisov）12日表示，現代化改進型截擊殲擊機所裝備的「匕首」（Kinzhal）高超音速導彈系統，可以摧毀潛在敵人的航空母艦、驅逐艦和巡洋艦。他也稱：「這是一種高精度武器，這款導彈擁有多功能戰鬥部，可以對固定及移動目標攻擊。航母和巡洋艦、驅逐艦、護衛艦級艦艇都可以是該武器的目標」。

俄國國防部表示，「匕首」發射系統從去年12月開始在俄國南部軍區參加試驗性戰鬥，該發射系統由米格-31戰機、KH-47M2空對地導彈和其他配套裝備組成。KH-47M2導彈今年已完成了250多次飛行訓練。在最近一次訓練中，該導彈準確命中目標，整個發射系統的表現符合既定戰術、技術要求。

俄國總統普丁在1日發表國情咨文時，向外界曝光多款俄國正在研發的新武器，其中就包括了這款號稱無人可攔、可以突破所有攔截系統的「匕首」高超音速導彈。

(中時電子報)

文章來源：Russia 'test-fires hypersonic Kinzhal missile'

文章來源：俄國防部：匕首高超音速導彈能夠毀航母

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