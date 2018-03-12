法官性騷女助理不用免職 原因竟是「婚外情未遂」？

2018年03月12日 17:57 中時電子報 呂承哲

針對司法院職務法庭，就前法官陳鴻斌性騷擾女助理一案，原被判處免除法官職務，但再審改判罰1年薪約216萬，與先前判決結果顯然落差過大，引起社會熱議。對此，該案受命法官陳志祥在節目指出，陳鴻斌是「試圖發展婚外情未成」，沒有嚴重到要剝奪職務的程度。

陳鴻斌被控對一名女助理性騷擾，前年司法院職務法庭判決免除他的法官職務，他不服提再審，本月8日獲改判罰款1年薪水216萬元，讓該案翻案成功的職務法庭5法官中，高院庭長謝靜慧甚至憤而辭職法庭法官，表達抗議。

對此，該案受命法官，同時也是基隆地方法院法官陳志祥，在廣播節目「蔻蔻早餐」提到，他認為本案根本不是性騷擾。陳志祥認為，陳鴻斌的狀況是到牽手、親吻，不是性騷擾，也不是利用職權，是「試圖發展婚外情但沒有成功。」

陳志祥指出，憲法有比例原則、刑法有罪刑相當原則，法官逾越分寸要受處罰，但陳鴻斌並非利用職權，也非性騷擾，法官是人，會犯錯，犯輕錯給予輕度懲罰，犯重罪給予重度懲罰。陳志祥更直言，法官可貴之處，就是不用迎合輿論，要迎合的話，就不必設法官，輿論審判就好了。

至於再審判決引起非議，陳志祥表示，他當然知道這樣的判決結果會被罵，他們尊重不同聲音，但判決必須符合罪刑相當原則、憲法比例原則。

(中時電子報)