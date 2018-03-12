自由車環台賽 首度出現走錯路重賽

日本右京隊羅比(前)勇奪2018國際自由車環台賽桃園站冠軍。(中華民國自由車協會提供)

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中時電子報
中華隊馮俊凱(前)。(中華民國自由車協會提供)

2018國際自由車環台賽第二站桃園市站，12日由桃園市政府出發，不過領先集團行經90.5K時，主集團因工作人員導引不明確，出現走錯路，最後大會裁判長決定中立時間管制，最終由2016年環台賽黃衫羅比(Hucker Robbie)以2小時53分46秒奪冠，中華隊單站以馮俊凱排名33最佳。

桃園市站繞行桃園、蘆竹、大園等地，全程119.95公里。主集團在領先集團行經90.5K時走錯路，伊朗籍裁判長馬吉德賽後受訪時表示，主集團走錯路前，領先集團和主集團的差距是1分10秒，走錯路後拉大至5分鐘左右。

馬吉德強調，事件發生時距終點僅18公里，所以決定中立時間管制，先中止比賽，再根據精算出來的秒差重賽，「在歐洲也發生過走錯路事件，如果選手都在同一集團比較好處理，已分裂成不同集團，就得根據UCI規則作基準，作最合理和適當的處理。」

環台賽裁判長伊朗籍馬吉德針對中止再重賽事件向媒體說明。(中華民國自由車協會提供)

賽事出現中立時間管制，冠軍羅比表示，「是有影響，但這樣對騎錯路的主集團比較公平。」責任歸屬方面，馬吉德說，「桃園站警察交管達國際級水準，值得肯定，會發生走錯路事件，問題出在工作人員的導引不夠明確。」

中華隊單站以馮俊凱排名33最佳，陳建良56次之。累積成績方面，也以馮俊凱24最佳，陳建良55次之。第三站浪漫台3線站13日上午9時30分由新竹縣高鐵七路交叉路口出發，經關西、石頭山風景區等地，總計156.30公里。

(中時電子報)

中華隊陳建良(前)。(中華民國自由車協會提供)
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