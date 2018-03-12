紙風車的騎士精神 　邀請弱勢孩子們進劇院看戲

2018年03月12日 18:38 中時 李欣恬 、 劉宗龍

「身為一個英勇的騎士，本來就要幫助別人，相信自己，堅持到底。」紙風車劇團代表作《唐吉軻德冒險故事－銀河天馬》，首演至今16年，4月初將重登國家戲劇院，並參與國家兩廳院「藝術零距離：圓夢計畫」，邀請350位偏遠地區、視障和弱勢的孩子們進劇院欣賞，實踐真正的騎士精神。

《唐吉軻德冒險故事－銀河天馬》也是紙風車藝術下鄉巡演工程的重點表演劇目。今（12）日記者會上，總導演李永豐和參與下鄉巡演工程的老友相聚，包括吳靜吉、吳念真、柯一正、小野、羅北安、任建誠等人，他滿是感慨地表示：「從沒想過有一齣戲可以演這麼久、演那麼多場，有140幾萬的大人、小孩看過，這已是一種奇蹟，一則傳奇故事，而我們這群兄弟都還在，還能齊聚一堂。要感謝7萬多人的捐助，還有很多人的幫助，讓這個貧富差距過大的年代，孩子們也能開心看戲，有機會經歷一個奇異的夢想。」

李永豐表示，回憶歷年下鄉巡演工程，走過山巔水湄，也曾有過不少驚心動魄的狀況，「我們好像也在走唐吉軻德的英雄旅程，我記得有一次在新竹尖石鄉的演出，遇上颱風，但孩子們已經搭上車，準備要來看戲了，為了不讓孩子們失望，我們只好硬著頭皮演，用很快的速度把戲演完，迅速拆台離開之後，土石流就下來了，現在回想起來，幸好有老天保佑。」

吳念真表示，他是1950年代出生的人，在成長過程中，很難有機會作夢，「我們求的是生存，不太被允許追尋夢想，但我們這一群人，這16年來參與藝術下鄉工程的一切，也算是把夢想玩大了。」

吳靜吉表示，李永豐為《唐吉軻德冒險故事－銀河天馬》特別設計了巨大的四頭龍現身橋段，是大人、小孩們最喜歡的互動段落，經常玩得不亦樂乎，「我認為，在四頭龍現身的當下，所有的大人像是回到孩童時代，和孩子們打成一片，在那瞬間，所有人也都有了作夢的可能。」

(中時)