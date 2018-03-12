美軍實測聯合輕型戰術車 將取代悍馬

2018年03月12日 18:13 中時電子報 江飛宇

美國陸軍與陸戰隊將迎來新的運輸車輛，聯合輕型戰術車(JLTV)將做為悍馬車(HMMWV)的接班者，現在已經開始在加州莫哈韋沙漠(Mojave Desert)測試。

美國陸軍網(army.mil)報導，JLTV是根據反恐戰爭15年以來，車輛所遭遇的各種危險進行改善，美軍車輛最大的威脅是土製炸彈等簡易爆炸裝置(IED)，尤其安裝在路中間，等著車輛通過時引爆，由於捍馬車的底盤並沒有強化，所以許多傷亡都是這樣造成的。JLTV就強化了懸吊系統與底盤結構，能夠有效的增進挨炸後的乘員存活率。胡德堡的美國陸軍作戰測試指揮部藍道．芬奇(Randall Fincher)的說法，JLTV具有更大的載荷量，以及更好的生存能力。陸軍已計劃購買49,000輛，陸戰隊也要購買9000輛。

JLTV將由美國第7海軍陸戰隊第1營，以及陸軍第101空降師的第1連、第101偵察團第3偵察連來操作，通過類似戰場的環境，執行仿真實任務來測試這款新車。

芬奇表示：「這幾個作戰單位都有實戰經驗，由他們操作後，收集相關回饋與數據，將用於解決JLTV的操作有效性、適用性和生存性等問題。」

美國陸軍裝備測驗指揮部負責人傑瑞．莫里斯(Jerry Morris)說：「JLTV的試驗，可能是美國近年最大的一次單一裝備測試，有680名士兵加入，以充份瞭解JLTV的性能。」

測試包括實彈射擊、遇炸彈襲擊、直升機吊裝作業，以及兩棲登陸過程，並納入「即實時傷亡評估」，以瞭解車輛對士兵的保護效果。

(中時電子報)