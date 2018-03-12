賴揆：政府8月說明反貪腐執行成果並接受國際審查

2018年03月12日 18:22 中時 張理國

行政院今天舉行中央廉政委員會議，討論「中華民國聯合國反貪腐公約首次國家報告」，行政院長賴清德表示，政府將在今年8月，向國內外說明反貪腐相關政策執行情形；並在今年8月接受國際專家審查，向國際社會展現我國致力反貪腐工作的努力及決心。

賴揆今出席「中華民國聯合國反貪腐公約首次國家報告」討論。賴揆指出，為了配合聯合國反貪腐公約，讓國內反貪腐政策與國際接軌，台灣自2016年將「聯合國反貪腐公約」國內法化後，僅用了1年多的時間，就準備在今年8月，向國內外說明執行情形，這是各部會同心協力進行全面盤點、具體檢討反貪腐工作的成果，也是我國推動反貪腐工作的重要里程碑。

賴揆表示，在法制方面，去年修正施行的「洗錢防制法」，強健我國洗錢防制體質；此外，也修正了「公司法」、提出「財團法人法」及「國際刑事司法互助法」草案送立法院審議，將有助建立透明化的公司治理、讓財團法人的運作與法制環境更合理化，並強化國際司法互助。

另外，賴揆也說，在行動方面，我們也在水利、食安等面向，建立廉政跨域治理平臺，確保公務員勇於任事、廠商專心施工，進而提升公共建設執行效能，也確保食安管理公正執行，落實維護國人健康。

賴揆進一步指出，這份報告將接受各界檢視及監督，各機關要持續積極推動及落實各項廉政作為，期望在今年8月的國際審查，向國際社會展現我國致力反貪腐工作的努力及決心。

(中時)