淡水景觀豪宅種大麻 工程師自闢大麻花園遭逮

2018年03月12日 19:05 中時 胡欣男

警方在陳嫌租用的淡水景觀豪宅內查獲大麻植株與栽種器具。（胡欣男翻攝）

警方在陳嫌租用的淡水景觀豪宅內查獲大麻植株與栽種器具。（胡欣男翻攝）

刑事局獲報販毒集團隱身新北市淡水區的豪宅社區大樓，以溫室水耕法栽種大麻。警方日前至淡水濱海路三段的面海景觀豪宅搜索，逮捕32歲陳姓男子，並在豪宅屋內查獲大麻植株、乾燥大麻花與大批栽種器具。陳供稱從友人得到種子，上網自學栽種，正準備要販售就被逮。

刑事局於1月間獲報，有傷害前科的陳姓男子疑似於新北市淡水區栽種大麻，經2個多月派員實地跟監、埋伏蒐證後，發現陳為掩人耳目並躲避警方查緝，另租屋於新北市淡水區濱海路3段的景觀豪宅社區大樓內，以溫室水耕法栽種大麻。

專案小組本月7日見時機成熟，兵分二路針對陳嫌租屋及居住處所實施拘提、搜索，當場查獲大麻植株18株、乾燥大麻花3包，毛重75克、LED燈具、成長架3組、空氣幫浦1臺、溫濕度計1個、生長桶28個、除濕機1臺、酸鹼測定儀1臺、發泡煉石1包、矽酸鉀1瓶、鐵定鎂1瓶及開根粉1包等贓證物。

警方調查，從事營造業工程師的陳嫌坦承種大麻，並供稱從友人取得大麻種子後，透過網路購買器具及學習栽種，現場查獲的大麻成品正準備販售即遭警方查獲。警訊後依毒品罪送辦，因陳無毒品前科，警方懷疑他被販毒集團利用栽種大麻，擴大溯源中。

刑事局指出，政府為讓民眾反毒有感，自今年1月起動員全國檢警等6大緝毒系統實施「安居緝毒計畫」，以查緝社區型中小盤毒販及其販毒網為基礎，全面破壞隱藏於大樓社區之販毒網，降低毒品蔓延，建構社會安全網。

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(中時)