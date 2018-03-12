高科大獲教育部補助8案 全國第一

2018年03月12日 18:40 中時 呂素麗

2018.03.12 高雄市 ▲高雄科技大學獲教育部補助全國居冠，「樂銀輪轉．輔具行動柑仔店 」是其中一項。（高科大提供）

2018.03.12 高雄市 ▲高雄科技大學獲教育部補助全國居冠，「春燕築巢．地方創生：從新農業出發」將協助燕巢區農友。（高科大提供 ）

剛於今年2月1日由3校合併誕生的高雄科技大學，107年度大學社會責任補助計畫（簡稱USR計畫）獲教育部核定8件，補助3889萬元，無論是通過件數或補助金額，都是全國公私立大專院校之冠，成績亮眼；其中深耕型計畫全國只通過13件，高科大以「春燕築巢．地方創生：從新農業出發」計畫獲補助1000萬元，最為難得。

高科大表示，台灣農業一直存在人力短缺的問題，務農人口減少，農民人口平均年齡老化，導致許多農田休耕或荒廢；高雄市是荔枝、蜜棗、鳳梨、芭樂等重要農產生產地，為解決農村缺工問題，高市農業局就曾與該校財金學院合作開發「農來趣APP」，就是相當成功的案例。

高科大指出，「春燕築巢．地方創生：從新農業出發」，將以燕巢區為主要場域，藉由新農業強化區域發展、導入青年就業能量，盼能協助在地改善農業缺工、農業疑慮、行銷能量不足等問題，並導入智慧科技與農業循環兩項策略，建立燕巢成為國內新農業生產示範區。

另獲補助的7項計畫為種子型計畫「木與我的旅行─木料循環經濟推廣與設計」、「建構高雄市大寮區友善耕作社區合作社」；萌芽型計畫「漁鄉關懷與產業競爭力提升計畫」、「海岸地方創生─高雄永安區漁村為例」、「義築桃花源．港都山線人文心風貌營建計畫」、「活力水典寶─河川再生夥伴計畫」、「樂銀輪轉．輔具行動柑仔店」等。

高科大由高雄應用科技大學、高雄海科大及高雄第一科大3校合併而成，當初3校分別向教育部申請補助計畫，合併後成為全國最大科技大學，教育部核定的件數及總金額也居全國之首。

高科大日前也獲教育部「高等教育深耕計畫」補助3億9934萬元，為全國科大居冠。

(中時)