高科大獲教育部補助8案 全國第一

2018.03.12 高雄市 ▲高雄科技大學獲教育部補助全國居冠，「海岸地方創生─高雄永安區漁村為例」是其中一項。（高科大提供）

友善列印
中時
2018.03.12 高雄市 ▲高雄科技大學獲教育部補助全國居冠，「樂銀輪轉．輔具行動柑仔店 」是其中一項。（高科大提供）
2018.03.12 高雄市 ▲高雄科技大學獲教育部補助全國居冠，「春燕築巢．地方創生：從新農業出發」將協助燕巢區農友。（高科大提供 ）

剛於今年2月1日由3校合併誕生的高雄科技大學，107年度大學社會責任補助計畫（簡稱USR計畫）獲教育部核定8件，補助3889萬元，無論是通過件數或補助金額，都是全國公私立大專院校之冠，成績亮眼；其中深耕型計畫全國只通過13件，高科大以「春燕築巢．地方創生：從新農業出發」計畫獲補助1000萬元，最為難得。

高科大表示，台灣農業一直存在人力短缺的問題，務農人口減少，農民人口平均年齡老化，導致許多農田休耕或荒廢；高雄市是荔枝、蜜棗、鳳梨、芭樂等重要農產生產地，為解決農村缺工問題，高市農業局就曾與該校財金學院合作開發「農來趣APP」，就是相當成功的案例。

高科大指出，「春燕築巢．地方創生：從新農業出發」，將以燕巢區為主要場域，藉由新農業強化區域發展、導入青年就業能量，盼能協助在地改善農業缺工、農業疑慮、行銷能量不足等問題，並導入智慧科技與農業循環兩項策略，建立燕巢成為國內新農業生產示範區。

另獲補助的7項計畫為種子型計畫「木與我的旅行─木料循環經濟推廣與設計」、「建構高雄市大寮區友善耕作社區合作社」；萌芽型計畫「漁鄉關懷與產業競爭力提升計畫」、「海岸地方創生─高雄永安區漁村為例」、「義築桃花源．港都山線人文心風貌營建計畫」、「活力水典寶─河川再生夥伴計畫」、「樂銀輪轉．輔具行動柑仔店」等。

高科大由高雄應用科技大學、高雄海科大及高雄第一科大3校合併而成，當初3校分別向教育部申請補助計畫，合併後成為全國最大科技大學，教育部核定的件數及總金額也居全國之首。

高科大日前也獲教育部「高等教育深耕計畫」補助3億9934萬元，為全國科大居冠。

(中時)

南區後備部舉辦發展委員暨組訓顧… 衛生紙之亂後 百貨購物節厭世熊…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。