衛生紙之亂後 百貨購物節厭世熊對上洗腦舞

2018年03月12日 18:41 中時 馮惠宜

廣三SOGO購物節推出三波卡友禮，包括厭世熊坐墊、厭世熊環保水壺提袋、厭世熊手提袋。（馮惠宜攝）

民生物價飆漲，在市場活水有限下，百貨業淡淡三月天已打出周年慶規格的促銷，除滿千送百、卡友禮加上點數、禮券回饋，改走歡樂行銷，中友百貨以風行的洗腦歌發享製作拍攝一支舞力動作鉅片「中友搖YoYo Land」，廣三SOGO開發看一眼就很療癒的厭世熊做為卡友禮，希望讓消費者放輕鬆來購物。

母親節感恩慶或購物節一向是百貨業上半年最大檔促銷，今年市場經歷一波民生物價飆漲洗禮，預期奢侈性消費勢必趨緩 ，在利空挾殺下台中中友、廣三SOGO以及台中大遠百要搶在仍依計畫在3月15日展開購物節預購。

三家業者化妝品、內睡衣滿千送百門檻下殺到2千元、全館滿額送都是滿五千送五百，且為拉抬VIP消費客單，對於消費滿萬元甚或更大級距者都再加碼回饋。

比較特別的是，中友百貨一改往年全員誓師的做法，今年特別拍攝一支舞力動作鉅片「中友搖YoYo Land」，上百位櫃哥、櫃姐、樓管與主管一同熱情共舞，透過專業拍攝團隊精心製作，要透過網路平台熱烈放送。

廣三SOGO「全館感謝祭」長達60天，有別於過去引進櫻桃小丸子、珮珮豬人氣卡通做為卡友禮贈品，今年以厭世熊為主題，推出坐墊、環保袋等三波卡友禮，KUSO「厭世」可望引領消費者熱議。

台中大遠百同樣在15日起展開購物節預購，主打體驗行銷，針對VIP貴賓加值百場體驗服務，包含精瓷展、彩妝新品講座、精品趨勢發表茶會等。

(中時)