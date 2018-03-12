南科園區營造友善生態環境　復育螢火蟲

南科管理局為在園區營造友善的生態環境，在園區霞客湖旁打造約1公頃大的生態池，將進行螢火蟲復育的工作，希望明年開春就能看到螢火蟲一閃一閃放光芒。（莊曜聰攝）

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南科管理局為在園區營造友善的生態環境，採低密度開發，廣設綠地公園，提升綠地覆蓋面積，今天植樹節與國際扶輪社3470區合作，在西拉雅廣場種下336株樹木。（莊曜聰攝）

有別於傳統工業區給人的刻板印象，台南科學園區積極營造友善的生態環境，園區採低密度開發，廣設綠地公園及湖泊景觀，南科管理局還在霞客湖旁打造占地近1公頃的生態池，要進行螢火蟲復育的工作，上周已放養食源生物苦囉，9月放養螢火蟲幼蟲，若過程順利，明年開春可望看到螢火蟲「一閃一閃放光明」。

南科管理局局長林威呈表示，南科不只有科技廠，還有堪稱「南科之肺」的生態保護區，可以看到近80種鳥類，連保育類的環頸雉都在列，在生態保護區內還有「人工濕地」，引入園區汙水廠放流水，來涵養20多種水生植物，目前每日約有2,000噸水量，打造適合多樣化生態棲地。

為讓生態環境更進階，南科管理局去年在霞客湖旁的汙水處理二廠後方，構築一座全新的淺灘式生態池，主要目標是要復育螢火蟲，由於螢火蟲需要無光害、水質乾淨等條件，該處除休閒步道外，並沒有設置路燈，負責廠商還特地前往中部的溪床抓苦螺來放養繁殖，當作螢火蟲的食物來源，並持續監控環境，期待明年能出現新的賞螢秘境。

今天是植樹節，南科管理局也與國際扶輪社3470區合作，在西拉雅廣場種下300株羅漢松及36顆洋紅風鈴木，為愛護地球、綠化環保盡一份心力，自響應植樹活動後，多年來南科園區已種下超過10萬株樹木。

(中時)

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