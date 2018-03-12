男KTV夜唱打卡引仇家埋伏 遭西瓜刀砍斷腳

2018年03月12日 19:02 中時 蔡依珍

邱男被員警從Uber上面拖下來後，反手戴上手銬，扭送法辦。(蔡依珍翻攝)

邱男被員警從Uber上面拖下來後，反手戴上手銬，扭送法辦。(蔡依珍翻攝)

邱男被員警從Uber上面拖下來後，反手戴上手銬，扭送法辦。(蔡依珍翻攝)

邱男被員警從Uber上面拖下來後，反手戴上手銬，扭送法辦。(蔡依珍翻攝)

邱男被員警從Uber上面拖下來後，反手戴上手銬，扭送法辦。(蔡依珍翻攝)

王姓男子半年前因細故糾眾毆打陳姓男子的友人結下樑子，11日深夜王和友人在桃園一間KTV歡唱，開心打卡，陳男發現後糾人苦守，趁王凌晨步出後，上前圍毆，邱男更拿出預藏的西瓜刀砍王的腳，警方到場一行人鳥獸散，員警機警將手上沾滿血的邱男拖下計程車，訊後依殺人未遂罪嫌送辦。

桃園區民權路11日凌晨4點發生年輕人圍毆事件，路人見一名男子遭人追打，其中一人還手拿西瓜刀追砍，連忙報警，桃警出動快打部隊趕赴現場，一行人急忙鳥獸散，警方發現王姓男子倒臥巷弄內，腳邊血流如注，連忙將他送醫，所幸並無生命危險。

員警眼尖發現路旁有名男子手染鮮血，忙著跳上一台Uber計程車後座準備離開，機警以警用機車攔截包夾，把男子從車上拉下，查出他是年僅18歲的邱姓男子。

邱男供稱，22歲的陳姓主嫌不滿王男曾糾眾毆打朋友，發現王男在桃園火車站前一間KTV打卡，找他一起埋伏逮人，一見王男醉醺醺準備離開KTV，持刀上前追砍、痛毆，直到警方到場才停手，兔脫的陳男昨也主動到案說明，對案情卻避重就輕，桃警將2人都依殺人未遂罪嫌移送法辦。

(中時)