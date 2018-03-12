經濟部將審議電價 民進黨喊話不影響物價為優先

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經濟部周五將召開電價審議委員會議決定4月起的電價，民進黨昨天發出文宣，強調電價是否調整目前尚未決定，政府將「保障330度以下民生用電不調漲」為前提，以照顧民生用戶與不影響物價為最優先考量。

馬政府時代曾因油電雙漲，帶動整體物價飛揚，引發各界抨擊，面對國際能源價格持續上揚，油價已隨油價公式浮動調整，電價則依電價公式每半年調整一次，經濟部預計周五開會決定，但面對年底即將選舉，如何調整備受關注。

在經濟部召開審議委員會前，民進黨昨天主動發出網路文宣，強調依台灣電力公司最新統計資料，台灣的住宅與工業電價是鄰近國家中最低廉，住宅電價每度平均 2.57 元、工業電價每度平均2.45元。

文宣中指出，台電2015年4月起一連3次調降電價，從每度平均為2.89元調降至目前的2.55 元，全台月用電量在330 度以下的用戶，包括住家與小商家，約850萬戶，占民生用電戶數約 6成。

過去經濟部曾說，電價調整幅度依照電價公式明定最多3％，希望做到穩定物價、照顧民生、節約用電，三者平衡。

不過民進黨指出，電價是否調整目前尚未決定，預計將於3月中召開《電價費率審議會》審定，政府也將「保障 330 度以下民生用電不調漲」為前提，以照顧民生用戶與不影響物價為最優先考量。未再談到節約用電。

(工商)

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