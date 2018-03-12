荒地變花海 高市左營新亮點

2018.03.12 高雄市 ▲高雄市左營區新莊一路底的大片花海正盛開，民眾抱著愛犬來賞花。（呂素麗攝）

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2018.03.12 高雄市 ▲高雄市左營區新莊一路底的大片花海正盛開，78歲楊老先生由外傭陪同散步賞花，他說，市區有花海感覺很好。（ 呂素麗攝）
2018.03.12 高雄市 ▲高雄市左營區新莊一路底的大片花海正盛開，成為左營新亮點。（呂素麗攝）
2018.03.12 高雄市 ▲高雄市左營區新莊一路底荒地，開闢大片花海及有機農場，平常有志工在這裡種菜。（呂素麗攝）
2018.03.12 高雄市 ▲高雄市新下里長黃慶德（左）與龍華國中退休美術老師黃昭雄（右）共同重現桃子園的歷史故事。（呂素麗攝）

高雄市左營區新莊一路底、左營火車站後站有一片萬紫千紅、繽紛又吸睛的美麗花海正盛開，不同顏色的大輪百日草爭奇鬥艷，吸引許多人駐足欣賞，讚嘆「不用到美濃，在城市鬧區也有這麼美麗的花海！」。

這片位於新下里、勝利國小後方的3.2公頃用地，原本是國中預定地，因少子化學生減少，久未建校，目前1半是七賢國中棒球隊訓練場地，另1半原本是雜草叢生的荒地，新下里長黃慶德3年前認養，在都發局和左營區公所的協助下，帶領者一群熱忱又耐勞的志工里民，靠鋤頭、鏟子和雙手，一點一滴打造完成。

新下里長黃慶德說，目前花海約佔400坪，另闢有機農場、簡易壘球場，平常有許多熱心的退休人員充當志工，細心經營到這片城市花園及農場，原本人煙稀少，現在卻是居民每天散步、運動的地方。

住附近的78歲楊老先生由外籍看護陪同，經常到這裡散步，他說，在城市鬧區有大片花海感覺很好，看了心情舒暢；1名吳姓女子開車到附近保養，也抱著愛犬來賞花，她很驚訝的說，想不到在市區有花海，不用到美濃就能欣賞，很棒。

黃慶德說，大輪百日草一般花期是2至3月，今年因寒流來襲，花期延長到4月，現在正是盛開期，歡迎來參觀。

在花海旁另有由黃慶德與龍華國中退休美術老師黃昭雄共同打造的桃子園歷史故事，兩人的祖先都是80年前由桃子園遷村而來，由黃昭雄繪出「烏魚拜塔」、「土地公定址於社頭甘蔗園」及「桃子園迎三寶」，黃慶德寫故事，重現昔日桃子園風華。

左營區長胡俊雄表示，「城市花園」具有整頓市容的意義，更重要的是透過志工里民的積極參與，凝聚社區意識，達到社區營造的目標

(中時)

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