黃金博物館舉辦健走活動　體驗金瓜石礦山文化

健走活動串連了金瓜石四季的景色與礦山文化，讓您體會金瓜石礦業史蹟四季的景色。（新北市立黃金博物館提供）

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礦山樂活文化健走深入金瓜石地方聚落，帶領民眾親身接觸金瓜石山城特色與地方景觀。（新北市立黃金博物館提供）

新北市立黃金博物館於3月24日、25日舉辦礦山樂活文化健走活動，帶領民眾走訪金瓜石礦山遺址、無耳茶壺山淨山運動，還可享用古早味礦工便當，博物館邀請民眾春遊金瓜石，體驗當地獨有的礦山文化和人文風情。

黃金博物館長廖文卿表示，金瓜石不但有著獨特的礦業歷史文化，周邊基隆山、茶壺山更是許多登山朋友的最愛，希望藉由健走活動將金瓜石四季的景色與礦山文化串連。此外，在健走的同時更結合淨山活動，沿途撿拾可見的垃圾，回饋山林，不但健身更可隨手做環保，期望讓參與的民眾都能將最美的回憶帶回家。

為了能讓民眾體會不同的礦山風情，黃金博物館規畫2大健走路線，3月至7月梯次主要以「礦業遺址的探訪」為主題，帶領大家依尋金瓜石礦業歷史痕跡找回過去繁榮的採金歲月，8月至11月梯次則為「聚落文化史蹟體驗」，希望透過深入金瓜石地方聚落，帶領民眾親身接觸金瓜石山城特色與地方景觀。

3月24、25日的「礦山樂活文化健走」即日起開始報名，活動預計20人，額滿為止，報名費每人350元，親子一起報名享每人300元優惠價格，費用包含礦工便當、本山五坑體驗與保險等。全程健走、導覽約需要2~2.5小時，邀請民眾春季來金瓜石踏青，認識礦業史蹟。

(中時)

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