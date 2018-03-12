滿州喜婆黃卻銀年過半百轉歌路　創作千首民謠被譽為活史料

現年72歲、有滿州喜婆之稱的黃卻銀，因歌唱比賽機緣，在50歲時成了恆春民謠藝師兼「感受型」創作者，至今寫出近千首民謠。（謝佳潾攝）

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現年72歲、有滿州喜婆之稱的黃卻銀，因歌唱比賽機緣，在50歲時成了恆春民謠藝師兼「感受型」創作者，她將自傳也寫成了民謠。（謝佳潾攝）

「民謠唱出我的一生。」有滿州喜婆之稱的黃卻銀，今年72歲，因從小愛唱歌並不斷比賽，意外在50歲時成了恆春民謠藝師兼「感受型」創作者，至今寫出近千首民謠，不僅首首感人肺腑，更被在地文史工作者念吉成譽為珍貴的史料。

出生滿州鄉的黃卻銀，國小畢業後因成績優異被保送讀初中，但因路途艱辛加上家境不好，僅讀1學期就休學，後即到屏東、台北等地工作。她說，在學時，作文、演講及唱歌是她的強項，所以出社會後仍保有閱讀習慣，且有機會就參加歌唱比賽。

她指出，父母雖不是歌星，但歌聲不輸人，媽媽有時到山上工作，還會哼個平埔調，從小耳濡目染下成了愛唱歌的人，只是她都唱流行歌，直到1994年參加比賽遇上貴人指點「你的聲音適合唱民謠」，才轉變歌路，也因此改變一生。

她說，婚後回到滿州，幾乎每年都參加車城福安宮舉辦的歌唱大賽，但也年年獎落他家，直到那年廟方總幹事曾寶文的提點，回家後才開始創作，隔年即憑自創曲〈天下父母心〉奪下亞軍，而後正式走上「民謠路」，不僅學會彈月琴、創作越來越多，還當老師擔起傳承重責。

她強調，她寫的每首民謠都是「親身感受」，這也是民謠即興創作的真諦，盼這股精神永流傳。對此，念吉成稱「民謠就是活的史料」，大家應更重視、效仿學習。

(中時)

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