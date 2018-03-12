捐60元人幣 北京市民種樹可網路盡責

2018年03月12日 19:37 旺報 李鋅銅

今天是植樹節，北京今年全市不但計畫要種100萬株樹、育苗1100萬株，沒時間種樹的北京市民，也必需「網路盡責」，只要捐款60元（人民幣，下同）就算盡到了今年種樹的責任。北京市也力爭在每個有條件的區分別建設「互聯網＋全民義務植樹」基地，兼具科普展示和休閒旅遊等多種功能。

雖然3月12日是中國植樹節，但由於北京地處北方，氣候偏寒，為了適時植樹，提高成活率，北京市把每年4月的第一個周末定為首都全民義務植樹日。每年3月下旬到4月下旬是北京植樹的黃金時節，截至2017年，參與首都全民義務植樹活動的總人數已達9688.8萬人次，義務植樹已完成2億餘株。

全民義務植樹共有8類盡責形式，包括造林綠化、撫育管護、自然保護、認種認養、設施修建、捐資捐物、志願服務和其他形式。為滿足市民及團體參加義務植樹、認養林木綠地的需求，每年都會推出接待點。例如，去年共青林場、六合莊林場、京西林場、八達嶺林場等地設置了21處接待點，市民可以去現場參加修枝、塗白、除草等撫育勞動，以履行自己的植樹義務。

除了「實體盡責」，今年北京市將依託首都全民義務植樹網推廣「網路盡責」形式。按照規定，北京、天津、上海、江蘇、浙江等地區捐款20元算完成一株植樹任務。首都地區適齡公民（男11歲至60歲、女11歲至55歲）捐款60元（折算植樹3株）算作完成年度義務植樹盡責任務，可獲得首都綠化委員會辦公室頒發的「年度電子義務植樹盡責證書」。

(旺報)