杜絕酒駕肇事 中市府加強取締、提修法建議

2018年03月12日 19:35 中時 盧金足

台中市政府警察局長楊源明表示，市府對於酒駕取締從未放鬆過，自2016年至今年2月，警察局取締酒駕的強度及件數均位居六都第一；在市府努力下，酒駕肇事案件與傷亡人數已持續下降。未來會持續加強取締酒駕，並同時向中央提出酒後駕車修法草案相關建議，也呼籲民眾尊重自己與他人生命，絕對不要酒後駕車。

警察局表示，市府對酒駕深痛惡絕，針對酒駕取締從未放鬆過，除持續強力取締，去年底開始，每個月更進行至少1次、連續3天的全日取締酒駕專案勤務，嚴格執法，今年已完成5次專案取締；未來除了持續執行不定時的三日連續酒駕取締大執法外，另針對台中市KTV、酒店、餐飲店等娛樂及易飲酒處所周遭道路，加強守望攔檢取締，以展現執法決心，降低酒駕憾事。

警察局長楊源明說，自2016年至今年2月份，警察局取締酒駕的強度及件數均位居六都第一；在市府努力下，酒駕肇事案件與傷亡人數已持續下降，相較2016年，去年已減少了2成多酒駕肇事案件，今年1至2月相較去年同期也降低了3成多。

楊源明強調，未來會持續加強取締酒駕，不分日間、夜間及深夜，也呼籲市民尊重自己與他人生命，不要心存僥倖，也絕對不要酒後駕車。

根據警察局統計，市府去年規畫取締酒駕專案勤務86場，動用警力4萬5000人次，取締件數高達1萬3037件，六都最多。今年1至2月酒駕受傷人數已較去年同期減少63人，下降幅度約38%；各分局也召集轄內各餐廳、飲酒場所業者舉行座談會，並與業者建立自主管理機制，持續從源頭加強宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」等防範措施。

此外，市府亦多次向中央提出修法建議，目前有關酒後駕車修法草案已進入立法院院會審查程序，包括只要酒駕肇事車輛即一律予以沒入、處罰同車乘客之連坐罰則等措施，以進一步杜絕酒駕惡行。

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(中時)