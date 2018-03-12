牛頓蘋果樹後代 北京航空大學新景點

2018年03月12日 19:37 旺報 李鋅銅

每年植樹節，大陸各地忙著種樹和綠化，北京航空航太大學校園內的一顆蘋果樹也成了明星。不要小看這顆蘋果樹一點都不起眼，它可是英國劍橋大學那顆掉在牛頓頭上蘋果樹的後代，名為阿波羅蘋果樹。

北航的這顆蘋果樹要從英國說起。在英國劍橋大學聖三一學院門口有一棵蘋果樹，和整個劍橋的無限光榮相比，這棵蘋果樹實在並不特別起眼，但在劍橋大學讀書的人，都會把朋友帶到這裡來，老遠就指著它鄭重地介紹「就是這顆小蘋果樹的祖宗老蘋果樹，在300多年前突然有一顆蘋果掉到了牛頓的腦袋上，牛頓發現了萬有引力定律。」

1969年5月18至26日，美國阿波羅10號太空船將牛頓蘋果樹種帶入太空返回地球後，植物園負責人將這棵牛頓蘋果樹的種子種植在美國本土，培植出一棵蘋果樹，後又繁殖出130棵樹苗，其中一棵（俗稱阿波羅蘋果樹）被美國贈送給大陸，在2002年北航60周年校慶時，由北航校友把這棵阿波羅蘋果樹贈送給了北航。

一直到今天，在半個地球之外的英國劍橋大學裡，這棵蘋果樹雖然並非牛頓故事中那棵樹的本尊，卻是貨真價實的後代，據說當地人帶朋友參觀校園，一定要去這棵蘋果樹旁「打卡」。

身為「牛頓蘋果樹」的後代，北航的這顆蘋果樹也一樣成了熱門打卡景點。平時有大人帶著小孩來這拍照，告訴小朋友牛頓的故事；更多的人們在這裡拍照，聽蘋果樹有趣的歷史，也讓北航多了一個超級迷人的故事。

(旺報)