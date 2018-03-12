方大同變魔術一次OK 卷髮逆齡「媽媽生的好」

2018年03月12日 19:36 中時 尤嬿妮

方大同首次在螢光幕前變魔術。（賦音樂提供）

方大同微卷瀏海造型逆齡10歲。（賦音樂提供）

方大同趁白色情人節前夕推出新單曲〈Ten Reasons〉，歌詞傳達「平平淡淡的愛就是幸福」，呼應他感情觀，希望將來另一半和自己能溝通、相互理解；方大同不僅在MV裡變魔術，展現才藝，他還改變髮型，微卷瀏海猶如10年前剛出道模樣，方大同表示：「要感謝媽媽生的好！」

方大同首次在螢光幕前變魔術，不僅沒準備腳本，事前也沒彩排，正式開拍他信手拈來一次OK沒NG，讓人驚訝他變魔術的功力；問他有無機會在預計下半年展開的新巡演上表演魔術？方大同笑喊不敢，「就在邊拍MV的過程中我突然靈感一來，請工作人員將身邊的道具找來玩一下，很即興的反應，演唱會上應該不會把魔術特別搬上舞台」。

他15歲時接觸魔術，全憑看書自學，「入行前有空就會玩一下魔術，不過真的很久沒玩了，學魔術就是一個興趣，不是說很厲害專業，好玩而已」；歌壇天王周杰倫、蕭敬騰也常變魔術，方大同謙虛表示兩位的技術更專業，不敢和對方比較。

除了魔術，他還「變髮圖強」將瀏海弄微卷，雅痞紳士風格更顯年輕帥氣；新造型日前在社群網站曝光，粉絲誇他跟10年前剛出道時的樣貌一模一樣，簡直逆齡，方大同羞說：「要感謝媽媽生的好，基本上應該是遺傳，本身比較『年輕』臉。」

(中時)