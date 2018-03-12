林明溱重視基礎建設趴趴走　魚池鄉8項工程將改善

2018年03月12日 19:38 中時 沈揮勝

勘查邊坡及坍塌地。（沈揮勝攝）

鄉民代表會主席張德林(左)反映爭取、縣長林明溱(右)同意協助整修強化坍塌地，南林尼僧苑如慧師父(中)當面表達謝意。（沈揮勝攝）

勘查情形。（沈揮勝攝）

勘查現場。（沈揮勝攝）

關心地方基礎建設，南投縣長林明溱12日率縣府團隊走訪魚池鄉，勘查五城、大林、東光與共和村共8處崩塌地或道路工程，並指示工務處、農業處相關科室盡快設計發包或著手改善；各工程經費款項，合計達1600多萬元。

林明溱是在12日下午1點30分起，針對縣議員陳淑惠、魚池鄉民代表會主席張德林、大林村長賴見成、東光村長林文成、立委許淑華服務處、共和村長陳慶煌以及地方人士許賢謀等所提8處產業道路、駁坎、坡地坍塌、橋面護欄及溪流護岸做實地了解與勘查。

同行者包括工務處長陳錫梧與該處水利工程科長吳志浩、道路養護科長許振揚、土木工程科長蕭西坤，以及農業處水土保持科長姚品濬等，在張德林、相關各村村長及地方熱心人士黃馨瑩等陪同下，針對現場狀況，以及施作工法交換意見。

其中位在共和村長寮尾附近的南林尼僧苑，因山崖邊坡崩塌及道路駁坎受損嚴重，有危及寺院建物安全之虞，當家師父如慧、見寧等透過張德林與立委許淑華服務處反映，縣府至表重視，除親訪該寺院，並允諾改善以維安全。

(中時)