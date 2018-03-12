李國毅《1006的房客》脫到像達悟族人 謝欣穎評他裸體87分！

2018年03月12日 19:37 中時 林淑娟

李國毅說他在謝欣穎面前裸露很自在。（歐銻銻娛樂）

李國毅、謝欣穎。（粘耿豪攝）

謝欣穎。（粘耿豪攝）

李國毅。（粘耿豪攝）

李國毅、謝欣穎、謝坤達。（粘耿豪攝）

《1006的房客》12日舉辦首映會。（粘耿豪攝）

《1006的房客》首映會。（粘耿豪攝）

歐銻銻娛樂自製劇、台視、東森新戲《1006的房客》12日舉辦首映會，16分鐘的片花中，可見到李國毅為該劇獻出近年最大裸露尺度，劇中一幕兩人因「時空融合」，同時光溜溜出現在浴缸裡，為了這場戲，李國毅勤練兩個月身材，拍戲現場原本就只穿內褲，「為了爭取更多拍攝空間，我還不斷把內褲往上捲、捲到不能再捲」，謝欣穎也笑說，現場大家集思廣益，找好幾樣東西試著放在鏡頭前擋住他重要部位，最後導演找了一塊肥皂大小剛剛好。

李國毅跟謝欣穎已是三度合作，兩人私下早就熟透，所以他笑說：「我特別享受在欣穎面前裸體，因為特別自在！」同劇演員謝坤達、黃騰浩、謝沛恩、許光漢也都有志一同笑說對這場裸戲特別難忘。對李國毅的身材打幾分？謝欣穎笑說：「跟他的人一樣，87分不能再高了！」

兩人都說，這次合作完又比上一次關係更親近，李國毅甚至說，因為很投入角色，拍完後突然覺得「談戀愛很美好耶」，他還特別去看《戀愛巴士》重溫一下談戀愛的甜蜜。

飾演律師的李國毅劇中挑戰不少，除了裸露戲，每天大概都要背800到1200字的台詞，其中不乏許多專業法律用語，他說，上週辦了第一集試映會後，他問許多看過的人評價如何，「結果沒有一個人跟我說好看，全部的人都說『好好笑喔』！我一頭霧水」，他坦言現在心情很忐忑不安，「因為竟然只得到好好笑的評語」。

片花當中李國毅和謝欣穎有一場雨中唯美浪漫吻戲，但其實拍攝時因為是大晴天，所以劇組是以水車製造下雨效果，但兩人都大笑說，因為水量沒控制好，他們根本就是被「灌頂」，李國毅說：「就是那種颱風才會有的雨，整個大到睜不開眼。欣穎的衣服都變透明了！」謝欣穎則稱讚李國毅貼心，明明他拍完一個鏡頭就可以走了，卻一直站在那幫她擋雨。

首度跟李國毅、謝欣穎合作的謝坤達，劇中和李國毅不管是工作或感情的角色都是對立，但卻被謝欣穎爆料：「國毅和坤達才是一對吧！他們常會情不自禁，從對立變成對看！」兩人也笑說：「看著看著，情愫就產生了！」

謝沛恩這次為角色特別減重，營造清瘦模樣，被問到劇中殺人案的印象，她說：「因為場面很真實，我自己又很敏感，所以不用甚麼準備就進入狀態了。」她當天還為了這場重要的戲哭了4個小時，連休息時都還繼續哭，沒讓自己抽離。

許光漢以往都是飾演學生角色較多，他表示角色年齡往上增加是比較有挑戰的地方，黃騰浩則是為了角色特地學習柔道，他：「第一次練習就把手練到起水泡。」

(中時)