宜縣議長等人赴民進黨中央 盼宜縣長提名再延後1個月

民進黨籍宜蘭縣議會議長陳文昌、宜蘭市長江聰淵等人發出聯合聲明，希望黨中央暫緩宜蘭縣長參選提名人，再給一個月時間觀察民意走向後再做出決定。（胡健森翻攝）

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民進黨選對會上星期開會決定向中執會建議提名立委陳歐珀參選年底宜蘭縣長選舉，但宜蘭縣議會議長陳文昌12日下午與多位黨籍鄉鎮市長、縣議員一同北上到中央黨部表達反對立場，陳文昌等人並提出一份聯合聲明，建議黨中央暫緩宜蘭縣長提名，再給1個月的時間觀察民意動向，之後再由中央擇優提名；對此陳歐珀表示，一切仍應遵照黨的初選規定及既定選務期程進行，陳金德則僅簡單回應「沒有看法」。

民進黨14日將召開中執會，對外宣布高雄市、台南市、嘉義縣、宜蘭縣4縣市的縣市長選舉提名人，一直處於難產困境的宜蘭縣，選對會在9日開會討論後決定建議中執會提名立委陳歐珀，但看似即將底定的局勢可能又出現變數。

宜蘭縣議會議長陳文昌12日下午突然會同宜蘭市長江聰淵、五結鄉長簡松樹、縣議員張秋明、邱嘉進、張明華等人，前往民進黨中央黨部拜會秘書長洪耀福及選對會召集人林錫耀，一行人希望黨中央暫緩提名，據了解，洪耀福在這場會談中表示，選對會之前都已經努力過了，希望找出一位更強的人選，但是陳歐珀堅持要依照黨內提名程序走，如今選對會也已經開會通過，恐難以再更動。

陳文昌等人表示，他們並不是要阻止提名陳歐珀，而是向黨中央表達他們的憂心，並將地方上的憂慮傳達給黨中央，因為如今地方確實面臨一個嚴重的問題，就是一旦此時提名陳歐珀，將難以整合各方的不同意見，因此他們希望讓有意參選者有更多的時間去整合，但如果黨中央堅持要提名陳歐珀，那就應該承擔起選戰成敗責任，並且盡全力為宜蘭縣長選戰輔選。

對於這個突如其來的變化，陳歐珀表示，一切仍應遵照黨的初選規定及既定選務期程進行，他個人也會更積極努力勤跑基層，並用最大的誠意，積極拜訪黨內各界人士，為大選做好整合、團結黨內所有力量的工作。至於代理縣長陳金德則僅簡單以「沒有看法」來做回應。

(中時)

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