會說雙語比只說單語的人　平均晚４.５年才失智

2018年03月12日 19:44 中時電子報 余弦妙 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

隨著物種進化，大腦也擴大，導致語言愈來愈擅長處理訊息。但更驚人的是，語言一輩子都在塑造大腦。

大部分的證據來自於對雙語者的研究。大腦的掃描研究發現，跟只說一種語言的人相比，雙語者在兩種語言之間切換，引發不同的大腦活動模式，尤其是前額葉皮質中的大腦活動。大腦前額葉皮質位於頭骨的前面，負責處理運作所收集到的資訊，例如記憶、推理和計劃。還有其他的研究發現，雙語人學習新語言時比單語人較快進入狀況。

會說四種語言的德州休斯頓大學雙語神經基礎實驗室主任埃滿迪斯（Arturo Hernandez）認為，這些差異可能反映了雙語大腦結構的差異。換句話說，學習另一種語言可能會改變你的大腦連線方式，「如果你有這種非常不同的語言經驗，你的個情緒會顯得沈穩、開朗。」

會說多種語言也可能使大腦更具彈性。加拿大約克大學的琶亞麗斯托（Ellen Bialystok）發現終身雙語者比單語者平均晚4.5年才被診斷出患有失智症，並且有更多的白質（中樞系統內所有連結纖維的總稱），包括前額葉皮質。白質由連接不同大腦區域的神經纖維組成，在大腦同區塊之間來回傳遞信息。因此，提高語言技能似乎能夠建立更多的大腦聯結。

英國愛丁堡大學的巴克（Thomas Bak）去年對六百多名中風患者進行研究，發現學習第二語言的益處多，雙語者當中，40％恢復了全部功能，而單語者只有20％。巴克推測，講多種語言涉及的心理操練，可以建立額外的連接，改善大腦能並幫助修復損傷。語言幫我們分類事物，從而理解世界。中風後失去語言能力的人，就不太能把事情做分類。

所以，別再猶豫自己太忙抽不出時間、太老學不會新東西了，趕快去學新語言，不管是客家話還是俄文，給大腦一個機會變得更聰明。

取材自《Brain＆Language》、《The Journal of Neuroscience》、ScienceDiret.com

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(中時電子報)