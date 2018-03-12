是元介、沈建宏《阿青，回家了！》兄弟情爆發！金穗獎閉幕片秒殺

2018年03月12日 19:46 中時 林淑娟

是元介、沈建宏在《阿青，回家了！》演出精彩。（達騰娛樂）

是元介、沈建宏《阿青，回家了！》兄弟情爆發。（達騰娛樂）

是元介。（達騰娛樂）

沈建宏。（達騰娛樂）

周美玲導演新作、中天電視電影《阿青，回家了》日前釋出前導版短片，好口碑瞬間在網路爆開，短短60秒裡聲淚俱下跪求原諒的是元介、戴上腳鐐手銬的沈建宏以及在媒體前強忍眼淚控訴的王琄3條人物故事線，讓看過的網友都被震撼到無法言語。該片獲選為第40屆金穗獎閉幕片，開放索票第一天就被秒殺索取一空，粉絲大嘆扼腕要求加碼再上映。中天綜合台將於3月31日晚上11點全球首播。

《阿青，回家了》講述妥瑞兒殺人事件，緣起因達騰娛樂負責人辛誌諭向周美玲導演發出一個以死刑為發想的戲劇邀約，於是有了這個以妥瑞兒楊青殺人案件為主軸的故事。電影中沈建宏飾演的阿青是患有妥瑞症的少年，縱火殺人犯背上四條人命，另一位是在社會底層打拚、為了讓弱勢弟弟不被欺凌的哥哥阿駿（是元介飾）。為了呈現深刻兄弟情，周美玲導演找上曾經在電影《刺青》合作過的沈建宏與是元介，她笑說：「沈建宏和是元介在《刺青》裡都是小孩，現在長大了，也懂得什麼是演員了。」

拋開偶像包袱的沈建宏，這次演出中度妥瑞症患者阿青，拍攝期間他整個人陷入眨眼、聳肩、抽動的肢體反應中，情緒也隨著入戲太深而無法自拔。他感觸特別深的是阿青和哥哥的感情，劇中幾場戲是他看著哥哥為了生病的自己疲累睡著的畫面，他真的在心中對自己又氣又恨，也感受到了妥瑞症患者得要花比平常人更多更多的努力，才不至於影響家人，那種對生存執著的勇氣，真的令他相當敬佩。

不過對於演他哥哥的是元介，沈建宏忍不住抱怨，這哥哥下手真的很重，把他壓在地上拉啊扯的怎麼打都不手軟，有好幾次他想躲掉、甚至反擊，卻總是「阿青上身」，完全不敢反抗，乖乖被老哥揍。

是元介這次演出為了生活努力打拚的底層工人，不僅要顧自己，還把妥瑞症弟弟拉下山、逼他上課、逼他走入社會，但也是感受到了弱勢族群在社會中遇見的問題，阿駿用他的方式教導弟弟阿青：「你以為這社會會同情弱勢嗎？別人欺負你，你就得打回去！否則被看衰小，你只會被吃得死死！」卻也因此讓弟弟犯下了殺人的過錯。

是元介說，「阿駿的人生我經歷過了，那段時間的沈重，下戲了都難以抽離」。他相信看過這部片的人一定也會有所感觸，不管能否體會弱勢族群，一定也能從哥哥的這個角度去思考一些與家人、社會相處的態度問題。

沈建宏則希望透過這部探討罪與罰的故事，能引發一些社會討論議題，讓更多弱勢族群被關注，而不再被歧視與被欺負；是元介也期待這個社會可以因不同的影像作品，擁有多元的思考機會；王琄則以劇中一個媽媽和受害者家屬的角色提供對位性思考，希望未來的台灣可以擁有更多愛、更多勇氣去面對問題。

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(中時)