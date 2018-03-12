蟬聯18年米其林一星名廚受邀台中擔任客座主廚

2018年03月12日 20:32 工商 曾麗芳

南法地區首位蟬聯18年米其林一星的名廚Truchon Michel，受邀擔任台中法式餐廳客座主廚。（圖／曾麗芳）

「南法米其林一星名廚饗宴」活動，以法國產的松露搭配入菜。（圖／曾麗芳）

「南法米其林一星名廚饗宴」活動，午餐每客4

台灣餐飲業近期掀起米其林摘星風潮，許多餐飲業者爭相追逐米其林星星的光環！南法地區首位蟬聯18年米其林一星的名廚Truchon Michel，受邀擔任台中法式餐廳客座主廚時，建議台灣想摘星的餐飲業者，「傾聽自己的心，且用心挑選最天然的食材、用心做出讓客戶和自己都感到愉悅的餐點」，自然容易獲得米其林的青睞。

位於台中12期上安北街的Beluga餐廳，選在台灣掀起米其林追星風潮下，不惜重金禮聘Truchon Michel擔任客座主廚，為台灣饕客在3月14日至17日白色情人節期間，推出4天8個餐期、每個餐期（午、晚餐）限量30個席次，合計僅240個席次的「南法米其林一星名廚饗宴」活動，午餐每套售價4,800元、晚餐6,800元（均需外加10％），目前訂桌率已逼近8成。

Beluga餐廳總經理吳至弘表示，Truchon Michel將他在法國米其林餐廳裡最受歡迎的節慶菜單，融入名廚饗宴活動。由於Truchon Michel對食材特別強調當季、當令、就近等原則，台灣是海島國家，因此，他採用台灣的海鮮，也帶來法國產的松露與鵝肝醬搭配入菜。

專門為餐飲業引薦米其林主廚的昱昇騰國際執行長鍾尚衡表示，南法Aveyron Le SENECHAL餐廳主廚兼創辦人Truchon Michel，因為母親開餐廳，在耳濡目染下，對廚藝的敏銳度可說是自然天成，從小就在自家餐廳當學徒；18歲後為了精進廚藝，在法國各主要城市的頂級餐廳工作，直到35歲那年，他重返南法美麗小鎮索緯達爾創業，建立起自己的廚藝風格。

正因為Truchon Michel秉持著「傾聽自己的心，用心挑選最天然的食材、以客為尊」的創業精神，在2000年榮獲法國紅色米其林指南的青睞後，至今每年都贏得米其林的肯定，也是南法歐西坦尼省最早、蟬聯最久的米其林一星主廚。

吳至弘表示，Beluga原文是白鱘魚的意思，這種魚到60年才會成年產卵、製做成最珍饈的魚子醬，Beluga法式餐廳呼應了法國精緻餐飲文化的精髓；每位廚師及每位服務人員都要經歷漫長的訓練、自我的充實及歷經千錘百鍊後，才能在賓客面前展現完美的餐點及適切的服務。

Beluga以南法料理為主題，將台灣在地好食材，透過南法料理樸實溫潤的烹飪技法，搭配蔚藍池畔景色，呈現給賓客輕鬆舒適的用餐體驗，這也是該餐廳創立4年來、頗受顧客好評的主因。

(工商)