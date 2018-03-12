緊盯莊凱勛屁屁！ 看劇找符號按下抽好禮

2018年03月12日 20:03 中時 潘鈺楨

戲劇《紡綞蟲的記憶》，3月12日在香港國際影視展行前記者會中發表，其專屬i・active APP讓觀眾能有更多選擇及與劇情互動的機會。記者會中展示的互動便安排在第二集小岩(莊凱勛飾)與女主角大顏(瑤函沂飾)第一次「坦誠相見」的橋段中，畫面掉出禮物icon剛好遮在莊凱勛飾精實美臀上，只要按下禮物icon便能抽好禮，創造了獨特的效果，提高了觀劇驚喜樂趣。

磬石數位媒體負責人，同時也是《紡綞蟲的記憶》這齣台日合作戲劇製作人導演王公誠表示：「在新媒體時代，觀眾對追劇的要求越來越高，觀劇載體越來越多元，如何倚重科技力來創造觀影的驚喜是磬石長久努力追求的目標。」

互動設計的思考更是以不干擾觀影為出發，提供觀影者更多選擇及樂趣。舉例來說，觀眾若想看男主角小岩(莊凱勛飾)的相關劇情，只要選擇「小岩/角色」，立即能將影集中小岩(莊凱勛飾)的戲份一次看完。若是對劇中場景如小岩(莊凱勛飾)的老家玄檜居有興趣，也可按下按鍵便能完整得到場景資訊。

導演王公誠表示：「科技不斷創新，這樣的互動機制只是一個開端，將來可融入更多可能性，期望能為台灣影視音作品在全球媒體消費市場開創一條嶄新未來道路。為了讓更多人可以看到台灣的精緻戲劇，創造更多商業契機，i．active APP雖已註冊專利，現在將免費開放18個月，讓台灣影視音同業共同使用，協力打造台灣原創力國際互動規格。」

i・active APP 全新進化版將於3月14日白色情人節於台日美加地區全面開放下載，3月14日至4月底下載的搶先體驗者，將有機會運用尋寶抽獎互動機制，參加週週抽好禮的活動，獲得驚喜好禮，如免費電影票、福岡、北海道機票，最大獎還有機會將gogoro 2騎回家。

《紡綞蟲的記憶》劇情由植物學家黃太乙的孫子，城鄉規劃師小岩（莊凱勛飾）回鄉保護故居不被開發商破壞開始，並要重新面對其在18年前於日本相遇結婚，且生下兒子阿雅，但長期分居的老婆伊藤香織（柴本幸飾）之間的感情，還有同居一室爭搶地盤的陌生女子大顏（瑤函沂飾）。而一個人孤單在台灣與公婆同住，照顧小孩18年的香織，與當年在日本頗有好感的律師島田伸司（金子昇飾），因集團有意在八代進行投資開發，前來台灣調查，卻因和香織再度相遇，進而決定留在八代開拉麵店；兩人同在異鄉，會不會發展出另外一段意外或令人期待的關係？四個人的感情發展，似乎也影響著開發案的變化。

(中時)