小禎下海演骨科醫師 揪爸爸胡瓜當「院長」

2018年03月12日 20:12 中時 林淑娟

小禎送花給爸爸胡瓜。（民視）

小禎送花給爸爸胡瓜。（民視）

小禎劇中對夏宇禾、張捷要求嚴格。（民視）

余秉諺、小禎、王燦。（民視）

小禎最近加入民視《實習醫師鬥格》飾演骨科主治醫師「歐陽楓」，近日都在民視林口數位媒體總部拍戲，12日她得知爸爸胡瓜也在民視錄《台灣那麼旺》綜藝節目，特地準備花束到棚內探班。小禎笑說，因為飾演骨科醫師，知道爸爸腰不太舒服，特地來幫爸爸「喬一下」，還搞笑說，如果他塞錢給女兒，腰就不會痛了，令旁人笑到噴飯。

胡瓜說，小禎竟然是定裝後才傳照片跟他說這件事，他一開始還以為她是參與公益活動才穿起醫生袍，結果一問才知是加入民視劇組，讓他十分驚喜，他也開心女兒有聽進自己的話努力瘦身，擁有健康，工作邀約也變多了，真的很感動。

小禎也力邀爸爸胡瓜到《實習醫師鬥格》客串演院長，不過因為是on檔戲，胡瓜可能時間無法配合，但小禎隨後繼續凹他「客串幾個cut應該沒問題啦」！還撒嬌要爸爸12日晚上10:30要準時鎖定自己初登場，讓愛女心切的胡瓜答應錄影腳步要加快，希望能趕上節目播出。父女同時在民視相見歡，讓胡瓜特別開心與感動。

小禎飾演的歐陽楓以高規格標準要求自己，在她手下的實習醫師不但要求他們須膽大勇敢的把骨頭切下去，更要求實習醫師的體力，用各樣的手段加強他們自己的體能和臂力，對於被強迫體能訓練的骨科實習醫師張捷跟夏宇禾真是苦不堪言，小禎說，還好是劇情安排，不然被說一進組就對其他演員下馬威，這就糟糕了。

小禎說，目前拍戲都很順利，也感謝劇組都讓她保有跟女兒互動的時間，每天拍戲都很開心，且劇組的下午茶真的跟醫院醫師的下午茶一樣高熱量，她以前去醫院探班老公時，發現他們都需要短時間補充熱量，加上每開一次刀都消耗很多體力，所以常常下午茶都是炸雞、pizza、珍珠奶茶等，只可惜自己現在減重中，只能看其他藝人品嚐午茶；對於劇中的專有名詞她說還好編劇都很專業，拍戲的時候都有醫療顧問在旁邊指導，所以老公暫時沒有派上用場。至於拍這部戲難免要到醫院取景，她表示自己信主並不害怕到醫院拍戲。

(中時)