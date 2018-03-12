足協改選爭議 雙方人馬互告

足協祕書長陳威任召開記者會，指控副理事長龔元高偽造文書、掩護邱義仁參選理事長。（李弘斌攝）

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中時電子報
／台北報導

中華足協改選卡關，足協今早由祕書長陳威任召開記者會，指控副理事長龔元高寫給國際足總（FIFA）的連署信，信中偽造兩位團體會員代表的印章或簽名，已向檢調單位告發。下午龔元高也召開記者會，表示對方指控之兩位團體會員代表，他都獲得對方之授權，「如果他們（足協）告我，我就告他們誣告。」

陳威任今天展示龔元高在2月23日寄給FIFA的連署信，信中會員連署簽章處，桃園市體育會足球委員會總幹事鄭家興的印章，蓋的卻是鄭「嘉」興；此外，陳威任也指控基隆市體育會主委楊明賢的簽名，字跡與其本人不符，因此按鈴提告。

針對足協指控，龔元高下並出示鄭家興簽名之更正聲明書，澄清已獲得其授權參與連署。（龔元高提供）

龔元高下午則表示該二位會員代表均已授權參與連署，並出示鄭家興簽名之更正聲明書，內容為支持足協理事長先改選後修章程提案，同意刻印其印章作為連署之用，今發現所刻印章與其姓名有誤，聲明更正。

陳威任在記者會中，一一駁斥龔元高向FIFA提出之指控，表示這些手段都是為了讓邱義仁參選足協理事長。龔元高則說，相關指控絕對有憑有據，「每次和足協問事情，他們總是實問虛答，如果他們說不清楚，體育署也說尊重FIFA的解釋，就乾脆請FIFA來定奪。」

對於偽造文書的爭議，律師張承中表示，偽造文書需是故意為之，若有親筆簽名的授權書，代表2人可能是有他人授權參與連署，名字弄錯可能是工作人員的過失，過失並不會有偽造文書的刑責。

(中時電子報)

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